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Fenerbahçe farklı kazandı

Süper Lig'in 31. haftasında zirve inadını sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Fenerbahçe farklı kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında zirve yarışını geriden de olsa sürdüren Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında 4-1 kazanarak takibini sürdürdü. Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Sarı-Lacivertliler, yarın oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi 63 puanla maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Kasımpaşa, Fenerbahçe kalesine etkili geldi. Sağ kanattan Mensah'ın yaptığı ortada Diagne kafayla kaleyi yokladı ancak top üstten auta gitti.

19. dakikada Aatıf'ın ceza sahası dışından sol ayağıyla çektiği şut yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Popov'un ortasında Mensah bomboş pozisyonda kafayı auta vurdu.

31. dakikada Fenerbahçe maçta 1-0 öne geçti. Hasan Ali Kaldırım'ın pasında Josef de Souza kale ağzında düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'yi üstünlüğe taşıdı.

45+3'te Trezequet sol çaprazdan kaleyi yokladı, top karşı köşeden auta çıktı.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

52. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Popov sağ kanatta topla buluştu, içeriye çevirdiği topta karambol oluştu ve top İlhan Depe'nin önünde kaldı. İlhan'ın vuruşu Volkan'ı geçti ve Skrtel'e çarpan top ağlarla buluştu.

60. dakikada maçtaki ilk sarı kart Alper Potuk'a çıktı.

61. dakikada sağ kanattan Şener'in ortasında Soldado kafayı vurdu, kaleci Eray kornere tokatladı.

62. dakikada Alper Potuk'un yerine Valbuena, Aatıf'ın yerine Janssen oyuna dahil oldu.

64. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Şener Özbayraklı ceza sahası içinden mermi bir şut çekti ve skor üstünlüğünü yeniden Fenerbahçe ele geçirdi.

74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Giuliano'nun pasında altıpas üzerindeki Valbuena'nın dokunuşu filelerle buluştu: 3-1.

81. dakikada Soldado yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı.

90+4'te Fenerbahçe'de oyuna sonradan dahil olan Janssen, Valbuena'nın pasında skoru 4-1'e getirdi.

Karşılaşma sona erdi.

İLK 11'LER:

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Alper, Aatif, Giuliano, Soldado

KASIMPAŞA: Eray, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan Depe, Mensah, Trezeguet, Diagne

MAÇTAN NOTLAR

AZİZ YILDIRIM STADA GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Genel Sekreter Mahmut Uslu, Kasımpaşa maçı için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'na geldi.

Ligin 31'inci haftasında oynanan Kasımpaşa - Fenerbahçe için Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, takımını yalnız bırakmadı. Başkan Yıldırım'a Genel Sekreter Mahmut Uslu da eşlik etti.

TARAFTARLARDAN BEŞİKTAŞ TEPKİSİ

Fenerbahçeli taraftarlar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında çıkan olaylar sebebiyle 57'nci dakikada tatil edilen Beşiktaş maçı ile ilgili tepkilerini Kasımpaşa maçında da sürdürdü. Sarı lacivertli taraftarlar, Beşiktaş Kulübü ve teknik direktör Şenol Güneş aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

EKŞİOĞLU İÇİN SAYGI DURUŞU

Öte yandan karşılaşma öncesinde, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu ile Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticilerinden Yemen Ekşioğlu için saygı duruşunda bulunuldu.

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