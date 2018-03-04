Fenerbahçe evinde kabus gördü

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 24. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenildi.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 24. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenildi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede goller Giuliano ve Aatif Chahechouhe ile Serginho, Yevhen Seleznov ve Daniel Larsson'dan geldi. Bu sonucun ardından ligde Fenerbahçe 44 puanla 4. sırada kalırken, Teleset Mobilya Akhisarspor ise 33 puanla 10. sıraya yükseldi. Öte yandan sezonun ilk yarısında Manisa'da oynanan maçı da Teleset Mobilya Akhisarspor 1-0 kazanmıştı.

Goller: Dk. 57 Giuliano, Dk. 67 Aatif Chahechouhe (Fenerbahçe); Dk. 14 Serginho, Dk. 35 Yevhen Seleznov, Dk. 59 Daniel Larsson (Teleset Mobilya Akhisarspor)

MAÇTAN NOTLAR

Aykut Kocaman'dan 6 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'la oynadıkları maçın ilk 11'inde son karşılaşmaya göre 6 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, hafta içi Beşiktaş'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları derbi maça göre takımında 6 değişikliğe gitti.

Beşiktaş derbisinde ilk 11'de oynayan ve kırmızı kart gören Volkan Demirel ile Alper Potuk kadroda yer almazken, Şener Özbayraklı, Aatıf Chahechouhe, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado yedek kulübesinde oturdu.

Bu isimlerin yerine Carlos Kameni, Mauricio Isla, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Giuliano ve Jose Fernandao ilk 11'de sahaya çıktı.

Mathieu Valbuena ilk 11'de başladı

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, iki maç sonra ilk 11'de forma şansı buldu.

Aykut Kocaman, ligde ve kupada oynanan Beşiktaş derbilerinde yedek bekletip, sonradan oyuna dahil ettiği Valbuena'yı bu karşılaşmada 11'de oynattı.

Valbuena, Kadıköy'de oynanan son 3 lig maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.

Formasını Valbeuna'ya kaptıran Chahechouhe ise 5 resmi maç sonra yedek kulübesinde oturdu.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de 4 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemedi.

Sarı-lacivertli ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Vincent Janssen'in yanı sıra geçen hafta Beşiktaş maçında sakatlanan İsmail Köybaşı, bu karşılaşmayı kaçırdı.

Hafta içi kupada Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Volkan Demirel ve Alper Potuk da Teleset Mobilya Akhisarspor maçında cezaları nedeniyle oynayamadı.

Ülker Stadyumu'nda tribünler dolmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, şampiyonluk yolundaki kritik maçta tribünlerin yarısını doldurabildi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Teleset Mobilya Akhisarspor maçına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde 25 bine yakın sarı-lacivertli taraftar yer aldı.

Ege temsilcisinin 150 kadar taraftarı da kendileri için ayrılan deplasman tribününde takımlarına destek verdi.

Karşılaşmadan önce, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler için saygı duruşu yapıldı.

Okan Buruk takımının başında yer alamadı

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçta cezası nedeniyle kulübede yer alamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir maçla cezalandırılan Buruk, Fenerbahçe karşısında takımını yalnız bıraktı.

Okan Buruk'un yerine Teleset Mobilya Akhisarspor'un başında sahaya yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu çıktı.

Fenerbahçe lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilerek, üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, ilk yarıyı 14. dakikada Serginho ve 35. dakikada Yevgen Seleznov'un golleriyle 2-0 geride tamamladı.

İkinci yarıda 57. dakikada Giuliano'nun golüyle farkı 1'e indiren Fenerbahçe, 2 dakika sonra Daniel Larsson'un golüne engel olamadı. Maçın 67. dakikasında Aatıf Chahechouhe'nin golüyle tekrar ümitlenen Fenerbahçe'ye bu gol yetmedi ve Manisa temsilcisi sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla üst üste ikinci yenilgisini alan Fenerbahçe, 44 puanda kaldı ve lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

Teleset Mobilya Akhisarspor ise üst üste 4. galibiyetini alarak 33 puana yükseldi.

Fenerbahçe bu sezon geri dönemedi

Fenerbahçe, bu sezon geriye düştüğü hiçbir maçta galip gelemedi.

Sarı-lacivertliler, sezon içinde geriye düştüğü 9 maçın 4'ünde yenilirken, 5'inde beraberlik aldı.

2013-2014'ten sonra ilk kez

Fenerbahçe, 2013-2014 sezonundan sonra Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 maç kaybetti.

Son olarak 2013-2014 sezonunda 18. ve 19. haftalarda puan alamayan Fenerbahçe, yaklaşık 4 yıl sonra yine aynı kaderi yaşadı.

Sarı-lacivertliler geçen hafta Beşiktaş'a, bu hafta da Teleset Mobilya Akhisarspor'a yenildi.

Fenerbahçe iç sahada 9 maç sonra kaybetti

Fenerbahçe, Süper Lig'de 9 maç sonra sahasında yenildi.

Sezonun 4. haftasında Kadıköy'de Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilen Fenerbahçe, daha sonra sahasındaki 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Sarı-lacivertlilerin bu serisini Ege temsilcisi bitirdi.

Soyunma odasına ıslıklarla gitti, alkışla döndü

Fenerbahçe ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçın soyunma odasına ıslıklarla gitti.

Takımı protesto eden taraftarlar, soyunma odası dönüşünde ise oyunculara destek verdi. Sarı-lacivertli taraftarların takımlarına ikinci yarının başında alkışlarla destek olmasına rağmen Fenerbahçe maçı çevirmeyi başaramadı.

Giuliano'dan 11., Chahechouhe'den ilk gol

Fenerbahçe'de bu sezon Brezilyalı futbolcu Giuliano 11. golünü attı.

Takımının ilk golünü atan Giuliano'nun çabası puan almaya yetmedi. Oyuna ikinci yarıda giren Chahechouhe ise bu sezon Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı.

Ali Koç'a destek, yönetime protesto

Fenerbahçeli taraftarlar başkan adayı Ali Koç'a destek verirken, mevcut yönetimi ve başkan Aziz Yıldırım'ı protesto etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar maçın bitimiyle "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" ve "Yönetim istifa", "20 sene oldu yeter artık" gibi tezahüratlar yaptı.

Bir grup Fenerbahçe taraftarının da Aziz Yıldırım'a destek vermesine stattaki diğer taraftarlar ıslıklarla karşılık verdi.