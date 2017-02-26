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Fenerbahçe eriyor!

Her hafta daha fazla işkence!

Fenerbahçe, Gaziantepspor deplasmanında puan kayıplarına bir yenisini daha ekledi. Maça her zaman olduğu gibi tutuk başlayan Sarı Lacivertliler, savunmada üstüste hatalar yapınca golü kalesinde gördü.

11'de Sefa Yılmaz'ın gol öncesi altıpasta Fabiano'dan seken topa bomboş vurması, Neustadter'in ortalarda gözükmemesi, Skrtel'in yediği çalım ve Van der Wiel'in bakışları savunmanın halini gözler önüne seriyordu.

23'te Alper'in sağdan ortasına gelişine çok iyi vuran Lens, harika bir golle takımına eşitliği getirdi.

İkinci yarıda baskılı oynayan, karambollerde golleri kaçıran, sağlı sollu ortalar yapan Fenerbahçe'ydi ancak içgüdüsel ve dağınık oyun golü getirmedi.

Kanarya'nın baskısında Gaziantepspor'un da puanı korumak için geriye yaslanmasının payı büyüktü.

90+5'te Evans Kangwa, bomboş kaleye topu auta attı ve takımını 3 puandan etti. İşin Fenerbahçe adına acı yanı ise Advocaat'ın takımının maç boyunca böyle net tek bir pozisyon bile bulamamasıydı.

Taraftar artık sezonun bir an önce bitmesini bekliyor.

Maçtan dakikalar...

5. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi.

Sağ kanattan Antep atağında Wallace Reis'ten topu çok güzel alan İsmail Köybaşı, iyi bindirdi ve soldan ortayı yaptı.

İçeride bomboş Sow'dan önce savunma kafayla uzaklaştırdı. Sağ çaprazda Lens topu kontrol edip arka direğe doğru aşırtma gönderdi ancak top az farkla üst ağlarda kaldı.

7. dakikada sol kanattan Lens'in kullandığı serbest vuruşta Neustadter'in kafası az farkla auta gitti.

Sefa "atacağım" dedi

10'da Fatau'nun sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Sefa Yılmaz güzel bir röveşata vurdu ancak top yandan auta gitti.

11'de Sefa Yılmaz'ın golüyle Gaziantepspor, Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.

Sağ çaprazdan ceza alanına giren Nabil Ghilas, Martin Skrtel'e güzel bir çalım attı ve şutunu çekti. Fabiano zor pozisyonda topu kurtarmayı başardı ancak seken topta Sefa Yılmaz bomboş golü attı.

Savunma uyudu!

Fenerbahçe savunmasında Skrtel'in çalım yemesi, Neustadter'in pozisyonda gözükmemesi ve Van der Wiel'in ters kademeye yetişememesi savunmanın halini gözler önüne seriyordu.

Fenerbahçe, 23. dakikada Lens'in golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Volkan Şen'in sağ kanada gönderdiği pasla topla buluşan Alper Potuk, bekletmeden ortasını ceza alanı sol tarafına doğru gönderdi. O noktada Jeremain Lens topun gelişine sağ ayağının içiyle şutunu çekti ve güzel bir gol attı.

40. dakikada Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Ozan Tufan'ın pasında sol kanattan Lens harika bindirdi. Onun yerden çıkardığı topta Sow zor da olsa dokunabildi ancak Gaziantepspor savunması top hemen çizgi önünden uzaklaştırdı.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

52'de Alper Potuk'un ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Moussa Sow ofsayttaydı.

69'da Marcinho uzaklardan müthiş vurdu, kaleci Fabiano son anda kornere çeldi.

Fenerbahçe'de Dick Advocaat 70. dakikada oyuna müdahale etti. Sow ve Volkan Şen çıkarken, Fernandao ve Aatif oyuna dahil oldu.

​76'da Alper Potuk çıktı, yerine Josef de Souza girdi.

İsmail Köybaşı, Ronaldo oldu!

81'de yaklaşık 30-35 metreden kazanılan serbest vuruşta İsmail Köybaşı topun başına geçti ev direkt kaleye vurdu. Top üstten auta gitti.

Böyle önemli bir duran topu bu şekilde heba etmek Fenerbahçe'nin psikolojik durumunun net göstergesiydi.

84'te Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı.

Karambolde gol kaçtı

Lens'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Skrtel vurdu, Victor son anda çeldi. Seken top yine Lens'in önünde kaldı. Lnes, bir kez daha içeriye doldurdu, savunmadan seken top Aatif'in önüne düştü ancak Aatif çok kötü vurdu ve topu üstten auta gönderdi.

Kangwa 3 puanı sokağa attı!

90+5'te Evans Kangwa bomboş kaleye topu auta attı ve takımını 3 puandan etti.

İşte iki takımın maç kadroları:

Gaziantepspor:

Paulo Victor - Wallace Reis - Barış Yardımcı - Elyasa Süme - Marcos Pedroso - Mohammed Fatau - Anis Ben-Hatira - Marcinho - Sergei Kislyak - Sefa Yılmaz - Nabil Ghilas

Yedekler:

Gökhan Değirmenci - Musa Nizam - Abdülkadir Kayalı - Muhammed Ildiz - Orkan Çınar - İlhan Parlak - Evans Kangwa

Fenerbahçe:

Fabiano Ribeiro - İsmail Köybaşı - Martin Skrtel - Roman Neustadter - Gregory Van Der Wiel - Alper Potuk - Volkan Şen - Ozan Tufan - Mehmet Topal - Jeremain Lens - Moussa Sow

Yedekler:

Ertuğrul Taşkıran - Şener Özbayraklı - Hasan Ali Kaldırım- Aatif Chahechouhe - Salih Uçan - Josef De Souza - Fernandao

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