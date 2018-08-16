Cenk Gönen'in yeni adresi şaşırttı

Cenk Gönen'in yeni adresi şaşırttı

Bir dönem Beşiktaş ve Galatasaray'ın da formasını giyen Cenk Gönen'in yeni takımı belli oldu.
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Emre Akbaba için son teklif yapıldı

Emre Akbaba için son teklif yapıldı

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Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

Enes Ünal'ın yeni takımı belli gibi

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Yeni takımı şaşırttı

Yeni takımı şaşırttı

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Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Mbia yeni takımını bizzat açıkladı

Transferde adı Süper Lig takımlarıyla anılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Stephane Mbia'nın eski takımı belli oldu.
İşte Kweuke'nin yeni adresi

İşte Kweuke'nin yeni adresi

Çaykur Rizespor'un sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti Kamerunlu futbolcu golcü Leonard Kweuke'nin yeni takımı belli oldu.

Fenerbahçe Eljif Elmas için 23 milyon Euro istiyor

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elendi ancak hem taraftar hem de camia Eljif Elmas'ın ortaya koyduğu performanstan çok memnun kaldı.

Fenerbahçe Eljif Elmas için 23 milyon Euro istiyor

Eljif, genç yaşına rağmen oynadığı oyunla alkış alırken, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

18 yaşındaki Makedon futbolcu için menajerler aracılığıyla kulübe 8 milyon Euro'ya kadar ulaşan tekliflerin geldiği ifade edildi. Ancak sarı-lacivertli yönetimin, Eljif konusundaki tavrı net.

Fenerbahçeli kurmaylar, Eljif'i sezon sonuna kadar kesin olarak takımda tutacak. Yöneticiler gelen tekliflere ise, "8 milyon Euro'ya Eljif'i vermemiz imkansız. Oyuncunun sözleşmesinde 23 milyon Euro serbest kalma maddesi var. İsteyen kulüpler bu seçeneği değerlendirebilir" yanıtını veriyor.

GEÇEN YIL OYNATILAMADI ÇÜNKÜ SAKATTI

Eljıf Elmas geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'ın ısrarıyla büyük uğraşlar sonucu kadroya katılmıştı. Bu transfer için 240 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyen sarı-lacivertliler, statü gereği geçtiğimiz sezonun ilk yarısında oyuncudan yararlanamadı.

Eljif, ikinci devre ise belkemiğinde stres kırığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Eljif, bu sezonki performansıyla formayı bırakmayacağının sinyallerini de vermiş oldu.

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Sabah

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