Fenerbahçe derbiye saatler kala transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Alper Potuk'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Sarı-Lacivertlilerin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol takımımızın oyuncularından Alper Potuk ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesinin 4 yıl uzatılması yönünde prensip anlaşması sağlanmıştır.

Oyuncumuzun imza töreni ve konuyla ilgili detaylar için önümüzdeki hafta gereken açıklamalar yapılacaktır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş