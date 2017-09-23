Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Şekip Mosturoğlu, “FIFA’dan transfere onay çıkmaması halinde, 27 Eylül’de 18 yaşını dolduracak olan Eljif Elmas’ın başka bir takım tarafından transfer edilme tehlikesi doğacaktı” dedi.
Sergen Süper Lig'e geri dönüyor!

Sergen Süper Lig'e geri dönüyor!

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Süper Lig'in yeni takımı Eskişehirspor ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ı gündemine aldı.
Diego Costa transferi resmen açıklandı

Diego Costa transferi resmen açıklandı

Atletico Madrid, İspanyol golcü Diego Costa'yı Chelsea'den transfer ettiğini resmen duyurdu.
Babel: En büyük idolüm...

Babel: En büyük idolüm...

Beşiktaş'ın yıldız ismi Ryan Babel, Beşiktaş TV'ye verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı.
Ne yaptın Medel!

Ne yaptın Medel!

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana ilk on birde oynamak için can atan Gary Medel sonunda muradına erdi.
Janssen çok farklı

Janssen çok farklı

Hollandalı oyuncu ilk kez 11’de oynadığı Aytemiz Alanya maçında farkını gösterdi.
Marouane Fellaini şoku!

Marouane Fellaini şoku!

Transferde adı uzun süre Galatasaray ile anılan Manchester United'ın yıldızı Fellaini'de flaş bir gelişme yaşandı.
Futbolu bıraktı, boksör oluyor

Futbolu bıraktı, boksör oluyor

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski futbolcusu Rio Ferdinand, boksör olarak ringe çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe derbiye saatler kala transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Alper Potuk'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe derbiye saatler kala transferi resmen açıkladı!

Sarı-Lacivertlilerin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol takımımızın oyuncularından Alper Potuk ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesinin 4 yıl uzatılması yönünde prensip anlaşması sağlanmıştır.

Oyuncumuzun imza töreni ve konuyla ilgili detaylar için önümüzdeki hafta gereken açıklamalar yapılacaktır.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş

Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Aziz Yıldırım Alex de Souza'nın stada girmesine izin vermemiş!

Aziz Yıldırım Alex de Souza'nın stada girmesine izin vermemiş!

Kadıköy derbide kapalı gişe

Kadıköy derbide kapalı gişe


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Fenerbahçe derbiye saatler kala transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe derbiye saatler kala transferi resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Alper Potuk'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Eljif Elmas gerçeği ortaya çıktı!

Şekip Mosturoğlu, “FIFA’dan transfere onay çıkmaması halinde, 27 Eylül’de 18 yaşını dolduracak olan Eljif Elmas’ın başka bir takım tarafından transfer edilme tehlikesi doğacaktı” dedi.
Aziz Yıldırım Alex de Souzanın stada girmesine izin vermemiş!

Aziz Yıldırım Alex de Souza'nın stada girmesine izin vermemiş!

"Alex Camera 10, Türkiye’den Brezilya’ya" isimli belgeselin yönetmeni Carlos Adriano Rattmann, Alex de Souza’nın Fenerbahçe Ülker Stadı’nda görüntüsünü almak istediklerini ancak sarı-lacivertli kulübün buna izin vermediğini söyledi.
Kadıköy derbide kapalı gişe

Kadıköy derbide kapalı gişe

Ülker Stadı’nın uzun bir aradan sonra yarınki derbide tamamen dolması bekleniyordu. Biletlere gösterilen ilgi, bu beklentinin gerçekleşeceğini ortaya koydu.
Diego Costa transferi resmen açıklandı

Diego Costa transferi resmen açıklandı

Atletico Madrid, İspanyol golcü Diego Costa'yı Chelsea'den transfer ettiğini resmen duyurdu.
Yıldız ismin manejeri itiraf etti: Fenerbahçe...

Yıldız ismin manejeri itiraf etti: "Fenerbahçe..."

Lucas Lima için menajerinden sürpriz bir açıklama geldi.
Portoda Aboubakar depremi!

Porto'da Aboubakar depremi!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Vincent Aboubakar, ayrılmak istediğini Porto yönetimine iletti.
Fenerbahçeye müjde! Derbide sahada

Fenerbahçe'ye müjde! Derbide sahada

Fenerbahçe'nin, Eljif Elmas'ın yaşı dolayısıyla FIFA'ya yapmış olduğu futbolcu uygunluğu başvurusu kabul edildi.
Janssen çok farklı

Janssen çok farklı

Hollandalı oyuncu ilk kez 11’de oynadığı Aytemiz Alanya maçında farkını gösterdi.
Fenerbahçede yolcu listesi belli oldu! Devre arasında...

Fenerbahçe'de yolcu listesi belli oldu! Devre arasında...

Rotasını Beşiktaş derbisine çeviren Fenerbahçe'de, devre arasında yapılacak transferlerle ilgili çalışmalar başladı. Sarı lacivertlilerde belirlenecek olan 3 oyuncudan birisi gönderileceği ve yerine bir transfer yapılacağı öğrenildi.
Soldado idmana çıkmadı

Soldado idmana çıkmadı

Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı....
Roberto Soldado turp gibi

Roberto Soldado turp gibi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roberto Soldado sağlık kontrolünden geçti....
Tribünler Ozan Tufanı ıslıkladı

Tribünler Ozan Tufan'ı ıslıkladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, kenara gelirken ıslıklandı. Bazı taraftarlar ise alkışlayarak Tufan'a destek oldu....
Fenerbahçede bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de savunmanın önemli ismi Kjaer'in Sevilla'ya gitmesinin ardından, Aykut Kocaman'ın gözüne giren Neustadter için de yeni teklif...
Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya liginde karşılaştığı Sankt Pölten’i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi....
Robin van Persieyi istediklerini itiraf ettiler

Robin van Persie'yi istediklerini itiraf ettiler

Feyenoord Sportif Direktörü Martin van Geel, Van Persie'nin transferini istediklerini söyledi....