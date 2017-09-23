Fenerbahçe derbiye saatler kala transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Alper Potuk'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Sarı-Lacivertlilerin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
"Futbol takımımızın oyuncularından Alper Potuk ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesinin 4 yıl uzatılması yönünde prensip anlaşması sağlanmıştır.
Oyuncumuzun imza töreni ve konuyla ilgili detaylar için önümüzdeki hafta gereken açıklamalar yapılacaktır.
Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş
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