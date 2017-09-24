Fenerbahçe derbi tişörtlerini satışa sundu

Beşiktaş Mahmut Uslu'ya dava açıyor

Oldukça tartışmalı bir maçın sonunda Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş hem maçta yaşananlardan hem de maç sonunda Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu'nun yaptığı açıklamalardan dolayı bir hayli öfkeli.