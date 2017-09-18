Fenerbahçe derbi öncesi moral depoladı

Fenerbahçe, ligin 5. haftasında konuk olduğu Alanyaspor’u yeni transferleri Janssen, Valbuena(2) ve Giulinao’nun golleriyle 4-1 mağlup ederek Beşiktaş maçı öncesi moral depoladı.

Skrtel'in yokluğunda Neto ve Topal ikilisini sahaya sürmesi beklenen Aykut Kocaman, Alanyaspor deplasmanında sürpriz bir 11'le sahaya çıktı.

Son zamanlarda yediği kötü goller nedeniyle taraftarın da hedefi haline gelen Volkan Demirel'i kulübeye çeken tecrübeli teknik adam, eldivenleri Kameni'ye teslim etti. Öte yandan defansın göbeğinde Neustadter'i görevlendirerek, Topal'ı bundan sonra stoperde düşünediğinin de sinyallerini verdi.

Kocaman'ın ileri uçta tercih ettiği Janssen(17'), Giuliano (60') ve Valbuena(45'-90') da, attıkları gollerle Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren isimler oldu.

Emre Akbaba'nın 42. dakikada kaydettiği gol ise skoru belirlemekten başka bir işe yaramadı: 1-4.

Karşılaşmanın önemli anları:

1' mücadele Alanyaspor'un santra vuruşuyla başladı.

GOL - 17' Sağ taraftan kazanılan korner vuruşunu Fenerbahçe paslaşarak kullandı. Valbuena'nın altı pasa doğru yaptığı ortaya Josef de Souza kafayı vurdu. Ön direkte iyi yer tutan yeni transfer Janssen, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

32' Yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Nabil Dirar, yerini Mehmet Ekici'ye bıraktı.

34' Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena, ceza sahasının sağ tarafından nefis bir şut çekti. Alanyaspor kalesici Haydar, tam çatala giden topu, aynı güzellikle kornere çelmeyi başardı.

GOL - 42' Alanyasporlu futbolcular, kısa paslarla topu ceza sahsına kadar taşıdı. Kale önünde topla buluşan Emre Akbaba, vuruşunu bekletmeden yaptı ve skoru eşitledi.

GOL - 45+2' Sağ çizgiye inen Isla, topu yerden ceza sahasında bulunan Valbuena'ya gönderdi. Maçın etkili isimlerinden olan Fransız yıldız, topu kontrol ettikten sonra uzak köşeye yerden vuruşunu yaptı ve takımı 2-1 öne geçirdi.

İlk 45 dakikanın skoru Alanyaspor:1 - Fenerbahçe:2

46' Mücadelenin ikinci yarısına başlayan taraf Fenerbahçe oldu.

GOL - 60' Janssen'e ceza sahasında yapılan faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanmak üzere topun başına geçen Giuliano, farkı 2'ye çıkaran isim oldu.

72' Maç boyunca sağ kanadı etkili bir şekilde kullanan Fenerbahçe, yine bu bölgeden atağını geliştirdi. Isla'nın ortasında arka direkte topu kontrol eden Janssen, önemli bir fırsat olmasına karşın kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

73' Alanyaspor, karşılaşmadaki en tehlikeli atağını bu dakikada yakaladı. Vagner Love'la yaptığı ver-kaç sonucu ceza sahasına giren Efecan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Top direğin yanından auta gitti.

78' 32. dakikada Dirar'ın yerine oyuna dahil olan Mehmet Ekici, toplam 45 dakika sahada kaldıktan sonra Alper Potuk değişikliğiyle sahadan çıktı.

90' Valbuena maçın son anlarında yakaladığı fırsattta kendinin 2. takımının 4. golünü kaydetti ve karşılaşma 4-1'lik skorla tamamlandı.

Takımların ilk 11'leri

Aytemiz Alanyaspor'un 11'i: Haydar, Gassama, Birol, Tzavellas, Berkan, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Fernandes, Vagner Love

Fenerbahçe'nin ilk 11': Kameni, Hasan Ali, Neustadter, Neto, Isla, Ozan, Josef, Valbuena, Giuliano, Dirar, Janssen

İlklerin maçı

Sarı Lacivertlilerde, bu sezon ilk kez bir forvet oyuncusu ağları havalandırken, takım da yine ilk kez bir maçta 3 gol birden atmayı başardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig’in 4. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının kadrosuna göre Aytemiz Alanyaspor karşısında dört değişiklik yaptı.

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan karşılaşmada Kocaman, geçen hafta Medipol Başakşehir’e 3-2 yenildikleri müsabakanın kadrosuna göre biri zorunlu dört değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertlilerde, kalede kaptan Volkan Demirel’in yerine Carlos Kameni forma giydi. Kameni, bu sezon Süper Lig’de ilk kez görev yaparken, Volkan da ilk defa yedekler arasında yer aldı.

Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Martin Skrtel’in yerine stoperde Roman Neustaedter forma giydi. Kocaman, hücum bölgesinde de değişikliğe giderek Roberto Soldado’nun yerine Vincent Janssen’e görev verdi.

Aykut Kocaman, savunma hattının solunda ise İsmail Köybaşı’nın yerine Hasan Ali Kaldırım’ı görevlendirdi.

Fenerbahçe’de Skrtel’in yanı sıra Mehmet Topal da sakatlığı nedeniyle Alanya’ya getirilmedi.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerde sakatlıkları geçen Mehmet Ekici ve Jose Fernandao, bu sezon ilk kez resmi bir maçın kadrosuna dahil edildi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise geçen hafta Atiker Konyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ilk 11’ini Fenerbahçe karşısında da sahaya sürdü.

Tribünler büyük oranda doldu

Alanyaspor taraftarı, Fenerbahçe maçında takımını yalnız bırakmadı.Tribünlerin büyük bölümünü dolduran turuncu-yeşilli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Az sayıda Fenerbahçe taraftarı da tribündeki yerlerini alarak takımlarını Alanya deplasmanında destekledi.

Aytemiz Alanyasporlu oyuncular, zabıta teşkilatının 191. kuruluş yılı dolayısıyla "191 yaşında hala aynı aşkla milletimizin hizmetindeyiz" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Karşılaşmadan önce, hafta içinde hayatını kaybeden Fenerbahçe Kulübünün asbaşkanlarından Hakan Dinçay için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.