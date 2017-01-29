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Fenerbahçe darmadağın!

Fenerbahçe, şok puan kayıplarına devam ediyor. Antalya deplasmanı, içeride Adana maçı derken, Kayseri'deki 90 dakika da Sarı Lacivertliler için adeta işkence gibi geçti.

33'te Umut Bulut'la öne geçen Sergen Yalçın'ın öğrencilerine, 41'de Mehmet Topal karşılık verdi. İkinci yarıda ikinci golü bir türlü bulamayan Fenerbahçe, 60'ta durdu, 70'te ise golü yedi.

Bu dakikada Güray Vural, 88'de ise Welliton Fener'in gardını düşürürken, 90+4'te Güray Vural inanılmaz bir golle skoru belirledi; 4-1.

Volkan Demirel, Skrtel ve Kjaer dökülürken, Fernandao da hayal kırıklığı yarattı. Van Persie ve Karavaev değişiklikleri de işe yaramazken, Sarı Lacivertliler, Galatasaray ve Başakşehir'in kazandığı, Beşiktaş'ın da bir maçının eksik olduğu haftada dağıldı!

Bu mağlubiyetle şampiyonluk da artık mucizelere kaldı.

Maçtan dakikalar...

Karşılaşmanın ilk 20 dakikası iki takım içinde durgun ve pozisyonsuz geçti.

24'de Jeremain Lens toğu sağ kanattan çok güzel getirdi, içeriye yaptığı ortasına Fernandao kaleye uzak noktada güzel kafa vurdu ancak Ahamada topu kontrol etmeyi başardı.

26'da Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Ceza alanı yayının üzerinde şut şansı bulan Mehmet Topal, sol ayağıyla vurdu, top az farkla auta gitti.

Umut hediyeyi reddetmedi

32. dakikada Kayserispor Umut Bulut'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Deniz Türüç'ün uzaklardan şutunda, Skrtel'e çarpan top kaleye yöneldi. Volkan'ın zorlukla çeldiği top, Umut Bulut'un önünde kaldı ve Umut kolay pozisyonda golü attı.

Bu, Umut Bulut'un bu sezonki ilk golüydü.

Salih bastı, Topal attı!

41. dakikada Fenerbahçe Mehmet Topal'ın attığı golle maçta beraberliği yakaladı.

Fenerbahçe'de Salih Uçan ön alanda yaptığı baskıyla topu kazandı. O esnada Kana Biyik araya girdi ve topu uzaklaştırmak istedi ancak Salih'ten seken top ceza alanına doğru yöneldi. Mehmet Topal da bu fırsatı değerlendirdi ve boş alanda çok düzgün bir vuruşla topu ağlata gönderdi; 1-1.

İlk yarının son anlarında Fenerbahçe ikinci gol için de çok ciddi bir baskı kurdu ancak hem Ahamada'nın müdahaleleri hem de son paslardaki başarısızlık golün gelmesini engelledi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Fenerbahçe'ydi. Sarı Lacivertliler 6 dakika içinde 3 pozisyon yakaladı.

46'da sağ çaprazdan Alper Potuk'un şutunda Ahamada güçlükle topu çelmeyi başardı.

49'da Mehmet Topal'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya zor pozisyonda Lens kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

Fenerbahçe akın akın gelmeye devam ediyor.

Fernandao net kaçırdı!

52'de Lens'in sol kanattan getirdiği pozisyonda, Hollandalı içeriye ortaladı, Kayseri savunmasının uzaklaştıramadığı top altıpasta Fernandao'nun önünde kaldı.

Brezilyalı'nın müsait pozisyonda şutu savunmadan döndü. Fenerbahçe gole çok yaklaştı.

66'da Salih Uçan ve Fernandao çıktı, Van Persie ve Karavaev oyuna girdi.

Güray iyi vurdu, Volkan'ı avladı

69'da Güray Vural Kayserispor'u 2-1 öne geçiren golü attı.

Varela'nın ara pasında sol kanattan ceza alanına giren Güray Vural, çok çaprazda olmasına rağmen düzgün vurdu ve Volkan Demirel'i avladı. Volkan'ın bu golü yememesi gerekirdi.

88'de Welliton Kayserispor'u 3-1 öne geçirdi.

90 +4'te ise Güray Vural sağ kanattan, çok uzaklardan kaleye vurdu ve Volkan Demirel'i bir kez daha avladı; 4-1.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, Başakşehir'in 7, Galatasaray'ın da 4 puan gerisinde kaldı. Bir maçı eksik Beşiktaş da Sarı Lacivertliler'in 6 puan önünde.

Sergen:

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Kayserispor 1-1 Beşiktaş

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