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Fenerbahçe çok rahat: 3-0

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında evinde Amedspor'u konuk etti.​ Sarı-Lacivertli ekip, Salih Uçan ve Van Persie'nin (2) golleriyle rakibini 3-0 yendi.

Fenerbahçe çok rahat: 3-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda son hafta heyecanı yaşanıyor. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe evinde Amedspor' ağırladı. Gruptan 2. olarak çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, kupadan elenen Amed Sportirf'i yenerek taraftarlarına 3 puan hediye etti.

8. dakikada Fenerbahçe, Salih Uçan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Oleksandr Karavayev'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Salih Uçan yerden sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve topu sol köşeden ağlara gönderdi.

24. dakikada sağ çaprazdan ce zalanı içerisinde sert vuran Van Persie'nin şutu kaleci Kazım'dan döndü.

Fenerbahçe, 36. dakikada Van Persie'nin golüyle 2-0 öne geçti. Golden önce Salih'in orta sahada top kapması, çalımlarla ceza alanına girip müthiş bir asist yapması ise genç yıldızı ayakta alkışlattı.

44. dakikada Van Persie penaltıdan attığı golle Fenerbahçe adına skoru 3-0 yaptı.

Caner Koca'nın sağ kanattan ortasında Karavaev kafayı vuramadı. Seken top ise Amedsporlu Hakan Ateş'in eline çarpınca hakem Özgüç Türkalp penaltı noktasını gösterdi.

Van Persie de "Panenka penaltısı" ile güzel bir gol attı ve takımını 3-0 öne geçirdi.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarıya her iki takım da aynı 11'lerle başladı.İkinci yarının ilk 15 dakikasında gol sesi çıkmadı...

64. dakikada Deniz Naki'nin kullandığı serbest vuruşta Fabiano topu kornere çeldi. 70. dakikada Miroslav Stoch, ceza sahası içerisinde kalenin sol çaprazından vurdu, Kazım Sarı kurtardı.

88. dakikada Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavaev, müsait pozisyonda topu çok farklı bir şekilde auta gönderdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında evinde Amedspor'u 3-0 mağlup etti.

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