Fenerbahçe Cocunun yerine ona teklif götürmüş

Fenerbahçe Cocu'nun yerine ona teklif götürmüş
İngiliz basınının iddiasına göre Fenerbahçe'nin Cocu'nun yerine düşündüğü Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal teklifi reddetti.
İngiliz Sky Sports'un haberine göre, ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Phillip Cocu'nun yerine teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal'a teklif götürdü.
Teklifi değerlendiren 52 yaşındaki teknik adam kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini belirterek sarı lacivertli ekibin teklifine olumsuz yanıt verdi.
Son olarak Swansea'yi çalıştıran Carvalhal, bu yaz başında Sporting Lizbon'un teklifini de reddetmişti.
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