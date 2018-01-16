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Fenerbahçe çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti ve toplamda 3-0'lık skorla çeyrek finale adını yazdırdı.

Fenerbahçe çeyrek finalde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı ve ilk maçtaki 2-0'lık skorla birlikte çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşma pozisyon açısından oldukça kısır geçerken, sarı-lacivertliler gole kadar karşılaşmadarakip kaleye isabetli şut çekemedi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol, 89. dakikada Giuliano'nun frikikten yaptığı vuruşla geldi. Karşılaşmanın 18. dakikasında Fenerbahçe'nin Sparta Rotterdam'a kiralık göndermek üzere anlaşmaya vardığı ve vize işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen Yiğithan Güveli sakatlandı. Kenara sedyeyle alınan Yiğithan'ın sol arka adalesinde kopma olduğu kaydedildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda şu ana kadar çeyrek final bileti alan 3 takım, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Fenerbahçe oldu.

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