Sonunda isyan ettiler!

Sonunda isyan ettiler!

Beşiktaşlı futbolcular, ofsayttan gelen gole ve verilmediğini düşündükleri penaltıya isyan etti.
Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Fener'e satamadılar, şimdi ise...

Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Anderson, çalışmalarına B takımla devam ediyor.
Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın savunması ortaya çıktı!

Beşiktaş Hukuk Kurulu, TFF’de yapılacak savunma için kolları sıvadı. Delil olacak tüm görüntü ve fotoğraflar dosyada yer alacak.
Bu yıldızlar neden kulübede?

Bu yıldızlar neden kulübede?

Sezona fırtına gibi başlayan Eren Derdiyok, Tolga Ciğerci ve şans buldukları her karşılaşmada başarılı performans gösteren Martin Linnes, Sinan Gümüş haftalardır hazır, ancak oynatılmıyorlar.
Volkan Demirel'e büyük şok!

Volkan Demirel'e büyük şok!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçında taraftarlara küfürlü tezahürat yaptırdığı tespit edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.
Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Yıldız oyuncu ilk 11'e geçiyor!

Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.
İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

Başkan Dursun Özbek’in geçen hafta Ankara’ya gerçekleştirdiği kritik ziyarette Kemerburgaz konusundaki bürokratik engeller ortadan kaldırıldı.
Aatif'tan Konyaspor'a söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Transfer döneminin son anına kadar Faslı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşan, ancak başaramayan Yeşil-Beyazlılar’ın Aatif’tan, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda görüşme önceliği aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Bursa'da iki puan bıraktı!

Süper Lig'de 20. haftanın önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında 88'de yıkıldı ve 1-1'lik beraberlikle şampiyonluk yarışında bir büyük darbe daha aldı.

Fenerbahçe Bursada iki puan bıraktı!

İkinci golü atamazsan...

Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında 88. dakikada yıkıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı istediği gibi geçen Sarı Lacivertliler, 22'de penaltıdan Sow'la öne geçti.

45'te ise Boban Jovic, Bursaspor'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda gol pozisyonlarını harcayan, maçın kopmasını sağlayamayan ve çok önemli kontrataklarda ise yavaş davranan Kanarya, eksik Bursaspor'u oyunda tuttu.

88'de ise Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterip, Batalla da golü atınca Fenerbahçe'nin 3 puan hayalleri son dakikalarda yok oldu.

90+5'te Moussa Sow hafif çaprazdan da olsa karşı karşıya çok kötü vurdu ve takımını golden etti.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki tembel, yavaş ve skoru koruma içgüdülü oyunu çok önemli 2 puana mâl oldu.

Maçtan dakikalar...

7. dakikada Fenerbahçe, gole çok yaklaştı. Alper Potuk, orta sahada topu kapar kapmaz, soldan bindiren Aatif'a verdi. Aatif da çaprazdan ceza alanına girip, ortadaki Sow'a çıkardı ancak savunma son anda topu kornere attı.

Eğer top geçseydi, Sow boş kaleye rahatça golü atabilirdi.

Sow, penaltıyı affetmedi: 0-1

Fenerbahçe, 21'de penaltı kazandı. Lens'in soldan ortasında top ceza alanında Sivok'un eline çarpınca hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.

Sarı Lacivertliler, 22. dakikada Moussa Sow'un attığı penaltı golüyle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti.

40'ta Fenerbahçe yine tehlikeli geldi. Aatif'in sağ kanattan müthiş getirdiği ve ortaya çıkardığı topu Bursaspor savunması son anda kornere gönderdi.

Jovic atıldı, Bursa eksik kaldı!

45. dakikada Bursaspor'da sağ bek Jovic, Lens'e yaptığı faulden ötürü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51'de sağ çaprazdan ceza alanına giren Jeremain Lens, topu sol ayağına alıp, şutunu çekti ancak top kaleci Harun'da kaldı.

Alper sonunu getiremedi

56'da Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Müthiş çalımlarla ceza alanına giren Alper Potuk,kaleci Harun'la karşı karşıya kaldı ancak Harun yüzde 100'lük golü çıkardı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69'da Lens'in sağ kanattan ortasına ceza alanı içinde bomboş Sow dokunamadı.

83'te Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Aatif Chahechouhe çıktı, Volkan Şen girdi.

86'da bir başka Bursaspor'un eski oyuncusu Ozan Tufan oyuna girerken, Alper çıktı.

90+5'te Moussa Sow hafif çaprazdan da olsa karşı karşıya çok kötü vurdu ve takımını golden etti.

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Bursaspor'un yeni hocası belli oldu!

Bursaspor'un yeni hocası belli oldu!

Fatih Terim resmen açıklandı:

Fatih Terim resmen açıklandı: "Teklif yaptık"


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fenerbahçe Bursada iki puan bıraktı!

Fenerbahçe Bursa'da iki puan bıraktı!

Süper Lig'de 20. haftanın önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında 88'de yıkıldı ve 1-1'lik beraberlikle şampiyonluk yarışında bir büyük darbe daha aldı.
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Bursasporun yeni hocası belli oldu!

Bursaspor'un yeni hocası belli oldu!

Hamza Hamzaoğlu ile geçtiğimiz hafta yolları ayıran Bursaspor daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Mutlu Topçu ile her konuda anlaşmaya vardı.
Fatih Terim resmen açıklandı: Teklif yaptık

Fatih Terim resmen açıklandı: "Teklif yaptık"

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, teknik direktör arayışları kapsamında A Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim'e "Bursaspor'a gelin" diye teklif yaptığını açıkladı.
Tayfun Korkut ile anlaşmaya varıldı!

Tayfun Korkut ile anlaşmaya varıldı!

Teknik direktör konusunda Robert Prosinecki'den olumlu sonuç alamayan Bursaspor, Tayfun Korkut ile prensip anlaşmasına vardı.
Prosineckide son dakika

Prosinecki'de son dakika

Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için görüşmelerini sürdüren Bursaspor Yönetimi, Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran Hırvat teknik adam Prosinecki'ye teklif götürmüştü.
Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, gündemdeki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.
İstifa sinyali: Sezon sonunu bekleyin

İstifa sinyali: "Sezon sonunu bekleyin"

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, yeşil-beyazlı taraftarlardan sezon sonuna kadar sabır göstermelerini isteyerek, "Sezon sonunda biz bu takımı söylediğimiz hedefte teslim edeceğiz." dedi.
Forvet transferi resmen açıklandı!

Forvet transferi resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Gençlerbirliği'nin Rumen forveti Bogdan Stancu'yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Ligde Stoch savaşı!

Süper Lig'de Stoch savaşı!

Miroslav Stoch, son 3 sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçirdikten sonra sene başında Fenerbahçe’ye geri dönmüştü.
Bursasporun gözdesi uçak kazasında vefat etti!

Bursaspor'un gözdesi uçak kazasında vefat etti!

Kolombiya'da düşen ve Brezilya ekibi Chapecoense kafilesini taşıyan uçakta Bursaspor'un transferini istediği Jose Paiva Gil de bulunuyordu....
Fenerbahçeye sert çıkış: Ayakkabısını alamazlar

Fenerbahçe'ye sert çıkış: "Ayakkabısını alamazlar"

Bursaspor Basın Sözcüsü Suat Paçacı, Fenerbahçe’nin Batalla için Fernandao ile takas teklifinde bulunacağı yönünde çıkan haberleri yapanlara...
Bursasporun kader maçı

Bursaspor'un kader maçı

Başakşehir yenilgisi sonrası taraftarların ciddi tepkisini çeken Hamza Hamzaoğlu, Fenerbahçe maçında alınacak puanla rüzgarı terse çevirmek istiyor....
Bursaspordan Aziz Yıldırıma çok sert cevap!

Bursaspor'dan Aziz Yıldırım'a çok sert cevap!

Bursaspor, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün akşam yaptığı açıklamalara karşı gündem yaratacak, ağır bir cevap verdi....
Olcan Adından geri vites!

Olcan Adın'dan geri vites!

Galatasaray'dan ayrılması beklenen Olcan Adın son anda karar değiştirdi. Tecrübeli ismin Bursaspor tarafından ilk önerilen rakamı kabul...
Olcan Adın Bursaspora mı gidiyor?

Olcan Adın Bursaspor'a mı gidiyor?

Bursaspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Paçacı, Galatasaraylı futbolcu Olcan Adın’ın transferinin gündemlerinde olmadığını söyledi....