Fenerbahçe Bursada iki puan bıraktı!

Süper Lig'de 20. haftanın önemli mücadelesinde Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında 88'de yıkıldı ve 1-1'lik beraberlikle şampiyonluk yarışında bir büyük darbe daha aldı.

İkinci golü atamazsan...

Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında 88. dakikada yıkıldı. Karşılaşmanın ilk yarısı istediği gibi geçen Sarı Lacivertliler, 22'de penaltıdan Sow'la öne geçti.

45'te ise Boban Jovic, Bursaspor'da ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda gol pozisyonlarını harcayan, maçın kopmasını sağlayamayan ve çok önemli kontrataklarda ise yavaş davranan Kanarya, eksik Bursaspor'u oyunda tuttu.

88'de ise Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterip, Batalla da golü atınca Fenerbahçe'nin 3 puan hayalleri son dakikalarda yok oldu.

90+5'te Moussa Sow hafif çaprazdan da olsa karşı karşıya çok kötü vurdu ve takımını golden etti.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki tembel, yavaş ve skoru koruma içgüdülü oyunu çok önemli 2 puana mâl oldu.

Maçtan dakikalar...

7. dakikada Fenerbahçe, gole çok yaklaştı. Alper Potuk, orta sahada topu kapar kapmaz, soldan bindiren Aatif'a verdi. Aatif da çaprazdan ceza alanına girip, ortadaki Sow'a çıkardı ancak savunma son anda topu kornere attı.

Eğer top geçseydi, Sow boş kaleye rahatça golü atabilirdi.

Sow, penaltıyı affetmedi: 0-1

Fenerbahçe, 21'de penaltı kazandı. Lens'in soldan ortasında top ceza alanında Sivok'un eline çarpınca hakem Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi.

Sarı Lacivertliler, 22. dakikada Moussa Sow'un attığı penaltı golüyle Bursaspor karşısında 1-0 öne geçti.

40'ta Fenerbahçe yine tehlikeli geldi. Aatif'in sağ kanattan müthiş getirdiği ve ortaya çıkardığı topu Bursaspor savunması son anda kornere gönderdi.

Jovic atıldı, Bursa eksik kaldı!

45. dakikada Bursaspor'da sağ bek Jovic, Lens'e yaptığı faulden ötürü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51'de sağ çaprazdan ceza alanına giren Jeremain Lens, topu sol ayağına alıp, şutunu çekti ancak top kaleci Harun'da kaldı.

Alper sonunu getiremedi

56'da Fenerbahçe ikinci gole çok yaklaştı. Müthiş çalımlarla ceza alanına giren Alper Potuk,kaleci Harun'la karşı karşıya kaldı ancak Harun yüzde 100'lük golü çıkardı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69'da Lens'in sağ kanattan ortasına ceza alanı içinde bomboş Sow dokunamadı.

83'te Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Aatif Chahechouhe çıktı, Volkan Şen girdi.

86'da bir başka Bursaspor'un eski oyuncusu Ozan Tufan oyuna girerken, Alper çıktı.

90+5'te Moussa Sow hafif çaprazdan da olsa karşı karşıya çok kötü vurdu ve takımını golden etti.

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