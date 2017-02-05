"Fenerbahçe buraya top oynamaya gelmedi"

Beşiktaşlı oyuncu Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe maçı sonrası birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunurken, saha içerisinde tartıştığı Van Persie ile ilgili ağır ifadelerde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Maça damga vuran olaylar ise karşılaşamyı gölgede bıraktı.

Maç sonrası Van Persie ile yaşadığı diyalogla gündeme gelen Oğuzhan Özyakup, hem Fenerbahçe hem de Van Persie hakkında ağır ifadelerde bulundu.

İşte o açıklamaları;

"Herkes gördü, baskılı oynadık, top bizdeydi. Fener'in buraya sadece top oynamaya gelmediğini herkes gördü. Keşke Fenerbahçe buraya sadece futbol oynamaya gelseydi. 10 kişi de pozisyonlara girdik, olmadı. Ligde lider biziz. Bu maça fazla takılmamamız gerekiyor. İnşallah Karabük maçında yine 3 puanla devam ederiz."

"Biri oradan küfür ettim der, biri bir şey yaptım der. Aslında diyecek çok şey var ama, ben bir şey demeyeyim. Başka bir oyuncuyla (Van Persie) özel bir şeyim vardı, bu maça kadar. Herkes karakterini belli etti bugün."