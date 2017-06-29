Dani Alves'te flaş gelişme

Dani Alves'te flaş gelişme

Juventus, Dani Alves'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

F.Bahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızı Bogdan Bogdanoviç, NBA ekibi Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.
Pepe böyle ikna edilecek!

Pepe böyle ikna edilecek!

Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra boşa çıkan ve Beşiktaş dahil birçok dev kulübün radarına giren Portekizli savunmacı Pepe için Siyah-Beyazlılar’ın ısrarı her geçen gün artıyor.
"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

"Onlara hakkımı helal etmiyorum"

Lig Radyo'da Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına konuk olan Zeki Yavru, Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmesinin ardından ses getiren açıklamalar yaptı.
İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İşte Moussa Sow'un yeni adresi

İtalyan basını, forvet arayışlarını sürdüren Lazio’da Moussa Sow’un gündeme geldiğini yazdı.
Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Salah rekor bedelle Premier Lig'e

Liverpool'un, Serie A ekiplerinden Roma'dan 45 milyon Euro'ya kadrosuna katmaya hazırlandığı Muhammed Salah'ın, Londra'da sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.
Son bomba Samir Nasri!

Son bomba Samir Nasri!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet Ekici, Valbuena ve Dirar’ın ardından yönetim kaleci ve hücuma yönelik bir oyuncu için de temaslarını yoğunlaştırdı.
Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Emre Belözoğlu hakkında olay iddia!

Başakşehir’de harika bir sezon geçiren tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu ile ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe bir yıldızla daha anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe transferde bir ismi daha bitirdi. Sarı lacivertliler kaleci Carlos Kameni ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe bir yıldızla daha anlaşmaya vardı!

33 yaşındaki Kamerunlu kaleci son 6 yıldır İspanya La Liga ekiplerinden Malaga forması giyiyordu. Kameni'nin Kamerun Milli Takımı ile 19 maçı bulunuyor.

186 boyundaki tecrübeli kalecinin Malaga ile 2020 yılına kadar sözleşmesi vardı. Fenerbahçe'nin Kameni için cüzzi bir bonservis ödemesi bekleniyor.

Kameni Malaga kariyeri öncesi Espanyol, Le Havre ve Saint-Etienne formaları giymişti.

Valbuena imzayı attı! İşte forma numarası

Valbuena imzayı attı! İşte forma numarası

Fenerbahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

Fenerbahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

Fenerbahçe'den çifte bomba!

Fenerbahçe'den çifte bomba!


 

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Valbuena imzayı attı! İşte forma numarası

Valbuena imzayı attı! İşte forma numarası

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena, kendisi için düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. Fransız futolcu, imza sonrası 28 numaları formasıyla basın mensuplarına poz verdi.
Fenerbahçe bir yıldızla daha anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe bir yıldızla daha anlaşmaya vardı!

Fenerbahçe transferde bir ismi daha bitirdi. Sarı lacivertliler kaleci Carlos Kameni ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

Fenerbahçeli yıldıza tam 105 milyon lira

Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin yıldızı Bogdan Bogdanoviç, NBA ekibi Sacramento Kings ile 3 yıl için 30 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.
Fenerbahçeden çifte bomba!

Fenerbahçe'den çifte bomba!

Fenerbahçe, Everton’ın yıldızı Kevin Mirallas ve Roma’nın golcüsü Seydou Doumbia’ya imza attırmaya kararlı. Sarı-Lacivertliler, Topuk Yaylası kampı bitmeden iki yıldızı da İstanbul’a getirmek için yoğun mesai harcıyor.
Fenerbahçenin eski yıldızı Galatasaraya

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Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hem basketbol hem futbol milli takım forması giyen tek sporcu olan Bartu yoğun bakıma alındı.
Volkan Demirelden büyük fedakarlık

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