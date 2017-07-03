Fenerbahçe bir yıldızı daha resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, tecrübeli kaleci Carlos Kameni ve takımı Malaga ile prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ve takımı Malaga CF ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.

Idriss Carlos Kameni, 04 Temmuz Salı günü saat 18.30'da İstanbul'a gelecektir ve görüşmelere burada devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."