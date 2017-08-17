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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi!

İspanyol medyası, Fenerbahçe'nin Valencia'nın kanat oyuncusu Fabian Orellana'yı opsiyonlu olarak kiraladığını duyurdu.

Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi!

Yaz transfer döneminde sona yaklaşılırken, Fenerbahçe bir ismi daha kadrosuna kattı.

İspanyol basını, Sarı-Lacivertli takımın, La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Fabian Orellana ile satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmaya vardığını duyurdu.

El Desmarque ve Superdeporte gazeteleri, Şilili futbolcunun menajerinin Türkiye'de olduğunu ve bu transferin her an açıklanabileceğini vurguladı.

Valencia'nın geçtiğimiz sezonun devre arasında Celva Vigo'dan kiralayıp bu transfer döneminde 3 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı 31 yaşındaki oyuncu, hazırlık kampında oynanan özel maçlarda takımının en golcü ismi oldu.

Teknik direktör Marcelino Garcia Toral'in de Orellana'nın ayrılmasına onay verdiği belirtildi.

Las Palmas maçı kadrosuna alındı ama...

Marcelino, ligin ilk haftasındaki Las Palmas maçının kadrosuna dahil ettiği Orellana için şu ifadeleri kullandı:

"Orellana maç kadrosuna kadroya aldım. Ancak o takımdaki durumunun farkında."

Bu sezon takımı Aykut Kocaman'a emanet eden Fenerbahçe, kadrosunu Mehmet Ekici, Carlos Kameni, Mauricio Isla, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Roberto Soldado ve Guiliano ile güçlendirmişti.

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