Fenerbahçe bir transferde daha sona geldi
Fenerbahçe yönetimi, Kjaer'in Sevilla'ya transfer olmasından sonra Gustavo Gomez'i renklerine katarak bu boşluğu dolduracak. Transferde sona gelen sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde transferi açıklaması bekleniyor.
Transferde atağa kalkan ve geçen hafta Giulaino ile Soldado'yu kadrosuna katan Fenerbahçe yönetimi, bir transferi daha sonlandırmak üzere.
Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer'i 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satan sarı-lacivertli yönetim, bu boşluğu Gustavo Gomez'le dolduracak. İtalyan ekibi Milan'la görüşmelerde önemli yol kat edilirken, son detaylar görüşülüyor.
Fenerbahçe'nin kısa süre içinde bu transferi açıklaması bekleniyor.
8.5 milyon euroya Milan'a transfer olmuştu
Paraguaylı stoper, geçen sezon Arjantin'in Lanus takımından 8.5 milyon euro bedelle Milan'a transfer olmuştu. İtalyan takımında fazla forma giyme şansı bulamayan Gustavo Gomez, Milan ile 19 resmi maça çıktı.
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