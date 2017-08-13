Büyük şok! Kırık tespit edildi

Büyük şok! Kırık tespit edildi

Son dakikalarda yediği golle Trabzonspor’a 2-1 yenilen Konyaspor’a bir kötü haber daha.
Almanlardan Dragovic önerisi

Almanlardan Dragovic önerisi

Stoper transferi konusunda Domagoj Vida’nın üzerine yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar’a Almanya’dan bir öneri geldi.
Arda Turan'ın yerine göz dikti

Arda Turan'ın yerine göz dikti

Mesut Özil'in, Arda Turan'la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona'ya transfer olmak istediği öne sürüldü.
Rota tekrar Strinic'e döndü

Rota tekrar Strinic'e döndü

Asamoah transferinde Juventus’tan olumsuz cevap gelme ihtimalini göz önünde bulunduran Sarı- Kırmızılılar, tekrar Napoli’nin sol beki Strinic’e rotayı çevirdi.
Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.
Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Fenerbahçe Yönetimi, ekonomik şartları uygun olmasın halinde sol beke de takviye yapmayı planlıyor. Bu konudaki iki aday da Chelsea’den.
Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Teklifi reddedip kadro dışı bıraktılar!

Borussia Dortmund, Barcelona'nın Ousmane Dembele için yaptığı teklifi reddettiğini açıkladı.
Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Beşiktaş'a Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca'dan müjdeli haber geldi. TFF, Talisca'ya lisans verdi.

Fenerbahçe bir transferde daha sona geldi

Fenerbahçe yönetimi, Kjaer'in Sevilla'ya transfer olmasından sonra Gustavo Gomez'i renklerine katarak bu boşluğu dolduracak. Transferde sona gelen sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde transferi açıklaması bekleniyor.

Fenerbahçe bir transferde daha sona geldi

Transferde atağa kalkan ve geçen hafta Giulaino ile Soldado'yu kadrosuna katan Fenerbahçe yönetimi, bir transferi daha sonlandırmak üzere.

Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer'i 12.5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya satan sarı-lacivertli yönetim, bu boşluğu Gustavo Gomez'le dolduracak. İtalyan ekibi Milan'la görüşmelerde önemli yol kat edilirken, son detaylar görüşülüyor.

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde bu transferi açıklaması bekleniyor.

8.5 milyon euroya Milan'a transfer olmuştu

Paraguaylı stoper, geçen sezon Arjantin'in Lanus takımından 8.5 milyon euro bedelle Milan'a transfer olmuştu. İtalyan takımında fazla forma giyme şansı bulamayan Gustavo Gomez, Milan ile 19 resmi maça çıktı.

Aykut Kocaman:

Aykut Kocaman: "Bu sene biz şampiyon olacağız"

Fenerbahçe yeni sezona bir puanla başladı

Fenerbahçe yeni sezona bir puanla başladı

Aboubakar'la ilgili olay iddia!

Aboubakar'la ilgili olay iddia!


 

Skorer

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fenerbahçe bir transferde daha sona geldi

Fenerbahçe bir transferde daha sona geldi

Fenerbahçe yönetimi, Kjaer'in Sevilla'ya transfer olmasından sonra Gustavo Gomez'i renklerine katarak bu boşluğu dolduracak. Transferde sona gelen sarı-lacivertlilerin kısa süre içinde transferi açıklaması bekleniyor.
Aykut Kocaman: Bu sene biz şampiyon olacağız

Aykut Kocaman: "Bu sene biz şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-2 sona eren Göztepe maçının ardından konuştu.
Fenerbahçe yeni sezona bir puanla başladı

Fenerbahçe yeni sezona bir puanla başladı

Spor Toto Süper Lig'in İlhan Cavcav sezonu birinci hafta maçında yeni sezona 4. yıldız parolası ile çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'e yeni çıkan Göztepe ile 2-2 berabere kaldı ve her iki ekip de sezona bir puanla başladı.
Aboubakarla ilgili olay iddia!

Aboubakar'la ilgili olay iddia!

Transferde fırtına gibi esen Fenerbahçe’yle ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
Roberto Soldadonun bonservis bedeli ortaya çıktı

Roberto Soldado'nun bonservis bedeli ortaya çıktı

Fenerbahçe, forvet transferini İspanya'dan Roberto Soldado'yu transfer dederek noktaladı. Oyuncunun bonservisiyle ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atıldı ancak gerçek çok farklı.
Soldadonun ardından o da geliyor

Soldado'nun ardından o da geliyor

Fenerbahçe, transferde yeniden hızlandı ve Soldado'nun ardından Giuliano'yu da renklerine katıyor.
Roberto Soldado turp gibi

Roberto Soldado turp gibi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Roberto Soldado sağlık kontrolünden geçti.
Sowun ManUya attığı gol, yılın golüne aday gösterildi

Sow'un ManU'ya attığı gol, yılın golüne aday gösterildi

UEFA, geçen sezonun en iyi golleri arasında o dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Moussa Sow'a yer verdi.
Aranan sol bek Chelseade bulundu

Aranan sol bek Chelsea'de bulundu

Fenerbahçe Yönetimi, ekonomik şartları uygun olmasın halinde sol beke de takviye yapmayı planlıyor. Bu konudaki iki aday da Chelsea’den.
Emre Mor transferinde sona gelindi

Emre Mor transferinde sona gelindi

Inter ve Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Emre Mor, adım adım İtalyan ekibine yaklaşıyor.
Tribünler Ozan Tufanı ıslıkladı

Tribünler Ozan Tufan'ı ıslıkladı

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, kenara gelirken ıslıklandı. Bazı taraftarlar ise alkışlayarak Tufan'a destek oldu....
Fenerbahçede bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de savunmanın önemli ismi Kjaer'in Sevilla'ya gitmesinin ardından, Aykut Kocaman'ın gözüne giren Neustadter için de yeni teklif...
Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya liginde karşılaştığı Sankt Pölten’i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi....
Robin van Persieyi istediklerini itiraf ettiler

Robin van Persie'yi istediklerini itiraf ettiler

Feyenoord Sportif Direktörü Martin van Geel, Van Persie'nin transferini istediklerini söyledi....
Yeni transferlerden yeni formalara tam not

Yeni transferlerden yeni formalara tam not

Fenerbahçe, özellikle taraftarın merakla beklediği yeni sezon formalarını tanıttı....
Fenerbahçenin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hem basketbol hem futbol...