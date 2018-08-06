Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehirin olası rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu kuraları bugün çekildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

Fenerbahçe, Benfica'yı elemesi halinde seribaşı olacak. Bu turun galibi, Ukrayna ile Rus takımlarının, kurallar gereği karşı karşıya gelememesi nedeniyle PAOK - Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle gruplara kalmak için mücadele edecek. Fenerbahçe, Benfica'yı elediği takdirde Play-Off'taki ilk maçını evinde oynayacak.

Fenerbahçe, bu turda Benfica'ya elendiği takdirde ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katılacak.

Play-off turunda ilk maçlar 21-22 Ağustos, rövanş maçları ise 28-29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ

3. ön eleme turunda mücadele eden Türk takımlarından Beşiktaş, LASK Linz'i elerse Nordsjaelland-Partizan, Medipol Başakşehir ise Burnley'i geçerse Olympiakos-Luzern eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off turunda ilk maçlar 23 Ağustos, rövanşları ise 30 Ağustos'ta oynanacak.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDAKİ TÜM EŞLEŞMELER

Kızılyıldız - Spartak Trnava v Salzburg - Shkëndija

Karabağ - BATE v PSV

Young Boys v Astana - Dinamo Zagreb

Malmö - Vidi v Celtic – AEK

Benfica - Fenerbahçe v PAOK - Spartak Moskova

Standard Liege - Ajax v Slavia Prag - Dynamo Kyiv

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDAKİ TÜM EŞLEŞMELER

Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Helsinki (Finlandiya) / Kızılyıldız (Sırbistan)-Spartak Trnava (Slovakya)

Hapoel Beer Sheva (İsrail)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) / Astana (Kazakistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Cork City (İrlanda)-Rosenborg (Norveç) / Salzburg (Avusturya)-Shkendija (Makedonya)

Legia Varşova (Polonya)-Dudelange (Lüksemburg) / Alashkert (Ermenistan)-Cluj (Romanya)

Spartaks Jurmala (Letonya)-Suduva (Litvanya) / Celtic (İskoçya)-AEK (Yunanistan)

Sheriff (Moldova)-Valur (İzlanda) / Karabağ (Azerbaycan)-BATE (Belarus)

Malmö (İsveç)-MOL Vidi (Macaristan) / The New Saints (Galler)-Midtjylland (Danimarka)

Torpedo Kutaisi (Gürcistan)-Kukesi (Arnavutluk) / Ludogorets (Bulgaristan)-Zrinjski (Bosna Hersek)

Sigma (Çekya)-Kairat (Kazakistan) / Sevilla (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

Sarpsborg (Norveç)-Rijeka (Hırvatistan) / Pyunik (Ermenistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Jagiellonia (Polonya)-Gent (Belçika) / Mariupol (Ukrayna)-Bordeaux (Fransa)

Nordsjaelland (Danimarka)-Partizan (Sırbistan) / Beşiktaş-LASK Linz (Avusturya)

Slovan Bratislava (Slovakya)-Rapid Wien (Avusturya) / Hajduk Split (Hırvatistan)-FCSB (Romanya)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dinamo Brest (Belarus) / Vitesse (Hollanda)-Basel (İsviçre)

Glasgow Rangers (İskoçya)-Maribor (Slovenya) / Ufa (Rusya)-Progres Niederkorn (Lüksemburg)

Hapoel Haifa (İsrail)-Atalanta (İtalya) / CSKA Sofya (Bulgaristan)-Kopenhag (Danimarka)

Dinamo Minsk (Belarus)-Zenit (Rusya) / Hibernian (İskoçya)-Molde (Norveç)

Trencin (Slovakya)-Feyenoord (Hollanda) / Sturm Graz (Avusturya)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

Genk (Belçika)-Lech Poznan (Polonya) / Spartak Subotica (Sırbistan)-Brondby (Danimarka)

Olympiakos (Yunanistan)-Luzern (İsviçre) / Medipol Başakşehir-Burnley (İngiltere)

Zorya (Ukrayna)-Braga (Portekiz) / Leipzig (Almanya)-Universitatea Craiova (Romanya)