Fenerbahçe Aykut Kocamanı KAPa bildirdi

Fenerbahçe teknik direktör Aykut Kocaman'ı KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada sözleşmenin 2 yıl olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe teknik direktör Aykut Kocaman'ı resmen açıkladı. Yapılan açıklamada sözleşmenin 2 yıl olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada;

"1988-1996 yılları arasında futbol takımımızın formasını başarıyla terletmiş, 2010-2013 yılları arasında 1 lig ve 2 Türkiye Kupası zaferi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final sevincini camiamıza yaşatan takımımızın teknik direktörü Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılmıştır.

Geçtiğimiz yıl Atiker Konyaspor’un teknik direktörlüğünü yürüten Sayın Aykut Kocaman ve ekibi ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Camiamızın yetiştirdiği önemli bir değer olan Sayın Aykut Kocaman’a yuvana ‘hoş geldin’ diyor, futbol takımımızın başında kendisine nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Yeni teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman’ın imza törenine dair detaylar ilerleyen günlerde duyurulacaktır. " ifadeleri kullanıldı...

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Takımımız Teknik Direktörlüğü için Sayın Aykut Kocaman ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 sezon süreli sözleşme için anlaşmaya varılmıştır.