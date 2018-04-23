Fenerbahçe Antalyaspor karşısında zorlanmadı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-1 yendi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 90 dakika sonunda Antalyaspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı ve ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Aatif Chahechouhe, 20. dakikada Roberto Soldado, 62. dakikada Giuliano ve 90. dakikada Mathieu Valbuena kaydetti. Antalyaspor'un tek golünü ise 36. dakikada Souleymane Doukara attı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe ligdeki puanını 60'a çıkarırken, Antalyaspor 35 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de son durum

Galatasaray (63)

Beşiktaş (62)

M. Başakşehir (62)

Fenerbahçe (60)

Fenerbahçe, Süper Lig'de gelecek hafta deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ise gelecek hafta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'ndaki müsabakada Aykut Kocaman, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen karşılaşmanın ilk 11'ini bozmadı.

Fenerbahçe maça daha etkili başlayan taraf oldu. İlk 10 dakika geçilirken, oyunu kontrol eden taraf ev sahibi Fenerbahçe olurken konuk ekip daha çok kontrataklarla etkili olmaya çalıştı.

FENERBAHÇE 6 DAKİKADA 2 GOL BULDU! AATIF VE SOLDADO

Mücadelenin 14. dakikasında Aatif, rakip sahada topla buluştu. Aatif oyunun yönünü sağ kanada doğru çevirdi. Şener korner direğine doğru koşu yapıp topu ceza sahasına doğru havalandırdı. Antalyaspor savunmasının kafa ile uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içine doğru düşerken, Aatif çok etkili bir vole vurdu. Aatif'ın vuruşunda Boffin uzansa da topa yetişemedi ve top filelerle buluştu. Bu golle ev sahibi ekip, Antalyaspor karşısında 1-0 öne geçti.

Golden sonra da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 20. dakikada Giuliano ile geldi. Giuliano, ceza sahasına koşu yapan Roberto Soldado'ya pasını çıkardı. Boffin kalesini terk ederken, Soldado ceza sahasına girerken kendisini geçti. Ceza sahasındaki Soldado, rakip oyuncular kaleyi kapatmak isterken vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertli ekip bu golle Antalyaspor karşısında skoru 2-0'a getirdi.

Fenerbahçe, 24. dakikada sağ kanattan bir korner kazandı. Ceza sahasına havalandırılan topu önce direkte kaleci Boffin yumruklamak istedi. Ancak seken top arka direkteki Roman Neustadter'e geldi. Neustadter kale önüne topu ağlara gönderdi. Ancak yan hakem pozisyonda ofsayt bayrağını kaldırdı. Orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu karara uydu ve gol geçerli olmadı.

Antalyaspor, ilk tehlikeli atağını 29. dakikada gerçekleştirdi. Sağ kanattan ceza sahasına açılan ortada Doukara topu kontrol etti. Doukara vurmak isterken savunma araya girdi. Ceza yayına açılan topu Hakan kaleye gönderdi ve Volkan topu çelmeyi başardı. Boşta kalan topa Nazım Sankhare vurdu ancak top üstten auta gitti.

SKRTEL'DAN BÜYÜK HATA! ANTALYA FARKI BİRE İNDİRDİ

Fenerbahçe 37. dakikada Skrtel ile savunmadan çıkmak isterken, tecrübeli oyuncu büyük bir hata yaptı. Skrtel uzun vurmak isterken top rakibinden sekti. Ceza sahasına açılan topu Doukara kontrol etti. Doukara topu düzeltikten sonra sert bir vuruş gerçekleştirdi. Volkan'ın müdahalesine rağmen top ağlara gitti ve Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında farkı bire indirdi.

Sarı-lacivertli ekip 45. dakikada çok önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Sağ kanattan Dirar topu getitirken kaleciyi geçip ceza sahasındaki Giuliano'ya pasını verdi. Giuliano biraz ağır hareket etti ve vuruşunu yaptı ancak top savunmadan döndü. İlk yarının son dakikadasın sarı-lacivertli ekipte Mehmet Topal sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Bu sırada hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk 45 dakikayı Antalyaspor karşısında Fenerbahçe 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıya hem Aykut Kocaman hem de Hamza Hamzaoğlu ilk yarıdaki 11'leriyle başladı. İkinci yarı daha düşük tempoyla başladı. 49. dakikada Antalyaspor hücumunda Hakan sol tarafta topla buluştu. Hakan çok uzak mesafe olmasına rağmen kaleye sert bir şut gönderdi. Müthiş giden top yan ağlarda kaldı.

Mücadelenin 50. dakikasında ev sahibi rakip sahada bir serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına açılan ortada top Djourou'nun eline çarptı. Fenerbahçeli oyuncular penaltı beklerken hakem faul nedeniyle topu Antalyaspor'a verdi.

Antalyaspor orta sahadan Yekta ile çıkmaya çalıştı. Yekta pasını sol çizgideki takım arkadaşına verirken, Mehmet Topal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faulü verirken, Mehmet Topal bir de sarı kart gördü.

ANTALYASPOR'DA HATA! DIRAR VE GIULIANO AFFETMEDİ

Mücadelenin 62. dakikasında Antalyaspor orta sahada büyük bir hata yaptı. Djourou hava topuna çıkarken faul bekledi ancak hakem oyunu devaö ettirdi. Orta sahada pozisyonun devamında ANtalyasporlu oyuncudan seken topu Giuliano aldı. Giuliano topla ilerledikten sonra sağ kanattan gelen Dirar'a pasını çıkardı. Dirar kaleci ile karşı karşıya pozisyonda pasını solundaki Giuliano'ya verdi. Brezilyalı oyuncu ceza sahası içinde müsait pozisyonda topu ağlara göndermekte zorlanmadı. Sarı-laciverli ekip bu golle skoru 3-1'e getirdi.

Aykut Kocaman oyuna ilk müdahalesini 71. dakikada gerçekleştirdi. Bu dakikada sarı-lacivertli ekipte Dirar ve Soldado kenara elirken, oyuna Valbuena ile Janssen girdi.

Mücadelenin 90. dakikasında gelişen Fenerbahçe hücumunda Giuliano ceza yayındaki Valbuena'ya pasını çıkardı. Valbuena ceza yayının üzerinde rakibini karşısına aldıktan sonra topu sağına çekti. Fransız yıldız daha sonra kaleye yaptığı plase vuruşta topu ağlarla buluşturdu. Bu golle Fenerbahçe rakibi karşısında skoru 4-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de skoru değiştirecek golü bulamadı. 90 dakika sonunda Fenerbahçe, Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.