Bir transfer daha açıklandı!

Bir transfer daha açıklandı!

Erman Kunter yönetiminde yeni sezon için kadro kurma çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, Alex Renfroe'yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!

Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Milan'a M'baye Niang için yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı.
Marcelo'nun yerine o geliyor!

Marcelo'nun yerine o geliyor!

Siyah-beyazlı kulübün Medel ve Miranda’nın ardından İtalyan ekibi ile Jeison Murillo için de masaya oturduğu öğrenildi.
Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Başkan, Tudor'dan hesap soracak

Östersunds’a elenerek Avrupa’ya erken veda etmenin şokunu henüz üzerinden atamayan Galatasaray’da, başkan Dursun Özbek duruma el koyuyor.
Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Ronaldo: Hepsiyle savaşacağım

Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo, sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulundu. Ronaldo, geçen sezon aldığı Ballon d'Or için bu sezonda savaşacağını söyledi.
Bir transfer daha resmen açıklandı

Bir transfer daha resmen açıklandı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekiplerinden New York Liberty´de forma giyen Kia Vaughn´ı renklerine bağladı.
Muslera'da son dakika! Teklif var

Muslera'da son dakika! Teklif var

Galatasaray ile bir sene daha sözleşmesi bulunan Fernando Muslera için İtalya’dan bir transfer iddiası geldi. Buna göre Napoli, Muslera’yı takıma kazandırmak istiyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marko Guduric, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe 2 yıldız futbolcuyla büyük ölçüde anlaştı

Fenerbahçe transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı Lacivertliler, bu kez 2 yıldız ismi İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Kanarya'nın Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.

Fenerbahçe 2 yıldız futbolcuyla büyük ölçüde anlaştı

Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar ve Isla’yı alarak kadroya takviyeler yapan Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandıracak transferler için düğmeye bastı...

Başkan Aziz Yıldırım’ın talimatı ile harekete geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar, Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima için başlattığı girişimleri mutlu sonla bitirmeye çok yaklaştı.

PSG’nin kadro dışı bıraktığı ve Miami kampına götürmediği Fransız yıldız Ben Arfa ve Brezilya’nın Santos takımında forma giyen Lima ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Fenerbahçe’nin, iki yıldızı bu hafta içerisinde İstanbul’a getirip gövde gösterisi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

LİMA ‘10 NUMARA’YA, BEN ARFA KANADA

Ben Arfa ve Lima’yı benzer özelliklere sahip olmalarına karşın birlikte transfer edecek olan Kanarya’da teknik direktör Aykut Kocaman’ın, Brezilyalı’ya 10 numara pozisyonunda, Fransız oyuncuya ise kanatta şans vermeyi düşündüğü kaydedildi.

Ayrıca bu transferlerin yanı sıra Sarı-Lacivertliler’in, bir de forvet takviyesi yapmayı planladıkları bildirildi.

İlerleyen günlerde yıldız bir golcüyle de anlaşıp bombaları art arda patlatmak isteyen Sarı-Lacivertliler, hem kombine satışlarını zirveye taşımak hem de şampiyonluk yarışında daha da iddialı hale gelmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!

Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!

Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması geldi! Fenerbahçe...

Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması geldi! Fenerbahçe...

Aziz Yıldırım'dan transfer emri: Onu hemen alıp getirin

Aziz Yıldırım'dan transfer emri: Onu hemen alıp getirin


 

Haberturk

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fenerbahçenin teklifini reddettiler!

Fenerbahçe'nin teklifini reddettiler!

Santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Milan'a M'baye Niang için yaptığı teklifin reddedildiği ortaya çıktı.
Rıza Çalımbaydan Etoo açıklaması geldi! Fenerbahçe...

Rıza Çalımbay'dan Eto'o açıklaması geldi! Fenerbahçe...

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'nin Eto'o ile anlaştığı yönündeki iddialar hakkında, "Benim haberim, bilgim yok. Eto'o ile dün görüştüm, 'Böyle bir şey yok' dedi. Yönetim de 'Yok' dedi. Daha önce de bir görüşme olmadı" dedi.
Fenerbahçe 2 yıldız futbolcuyla büyük ölçüde anlaştı

Fenerbahçe 2 yıldız futbolcuyla büyük ölçüde anlaştı

Fenerbahçe transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı Lacivertliler, bu kez 2 yıldız ismi İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Kanarya'nın Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.
Aziz Yıldırımdan transfer emri: Onu hemen alıp getirin

Aziz Yıldırım'dan transfer emri: Onu hemen alıp getirin

Fenerbahçe'de tüm şartlar orta saha ve forvet transferi için zorlanırken başkan Aziz Yıldırım'ndan transferlerini bir an önce bitirilmesi talimatı geldiği belirtildi. Lima'nın alınması için sefer başlatıldı.
Yılın transfer bombası patlıyor! Etoo...

Yılın transfer bombası patlıyor! Eto'o...

Antalyaspor’un 36 yaşındaki yıldızı için Sarı-Lacivertliler çalışma başlattı. Fenerbahçe, Süper Lig’e damgasını vuran Eto’o konusunda Aatif’ı takasta önerirken bir miktar para da gözden çıkartıldı.
Jeremain Lenste son dakika! Açıkladı

Jeremain Lens'te son dakika! Açıkladı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Jeremain Lens, geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Strum Grazdan Fenerbahçeye gözdağı

Strum Graz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sturm Graz, Avusturya liginde karşılaştığı Sankt Pölten’i 2-0 geriden gelerek 3-2 yendi.
Fenerbahçe bir transferi daha resmen açıkladı

Fenerbahçe bir transferi daha resmen açıkladı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekiplerinden New York Liberty´de forma giyen Kia Vaughn´ı renklerine bağladı.
Fenerbahçenin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın yeni transferi Marko Guduric, sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe Neustadter için gelen teklifi reddetti

Transfer yapabilmek adına oyuncu satması gereken sarı lacivertli yönetim, Rus futbolcu Neustadter için Spartak Moskova’dan gelen teklifi reddetti.
Robin van Persieyi istediklerini itiraf ettiler

Robin van Persie'yi istediklerini itiraf ettiler

Feyenoord Sportif Direktörü Martin van Geel, Van Persie'nin transferini istediklerini söyledi....
Yeni transferlerden yeni formalara tam not

Yeni transferlerden yeni formalara tam not

Fenerbahçe, özellikle taraftarın merakla beklediği yeni sezon formalarını tanıttı....
Fenerbahçenin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsanesi yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu, geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Hem basketbol hem futbol...
Volkan Demirelden büyük fedakarlık

Volkan Demirel'den büyük fedakarlık

Fenerbahçe uzun süredir görüşme halinde olduğu kaptan Volkan Demirel ile 2 artı 1 yıllık anlaşma sağladı....
Fenerbahçenin gözdesi elden kaçıyor

Fenerbahçe'nin gözdesi elden kaçıyor

Barcelona'nın Fransız stoperi Jeremy Mathieu, Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon ile prensip anlaşmasına vardı....
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para...