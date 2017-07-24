Fenerbahçe 2 yıldız futbolcuyla büyük ölçüde anlaştı

Fenerbahçe transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı Lacivertliler, bu kez 2 yıldız ismi İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor. Kanarya'nın Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi.

Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar ve Isla’yı alarak kadroya takviyeler yapan Fenerbahçe, taraftarlarını heyecanlandıracak transferler için düğmeye bastı...

Başkan Aziz Yıldırım’ın talimatı ile harekete geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar, Hatem Ben Arfa ve Lucas Lima için başlattığı girişimleri mutlu sonla bitirmeye çok yaklaştı.

PSG’nin kadro dışı bıraktığı ve Miami kampına götürmediği Fransız yıldız Ben Arfa ve Brezilya’nın Santos takımında forma giyen Lima ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Fenerbahçe’nin, iki yıldızı bu hafta içerisinde İstanbul’a getirip gövde gösterisi yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

LİMA ‘10 NUMARA’YA, BEN ARFA KANADA

Ben Arfa ve Lima’yı benzer özelliklere sahip olmalarına karşın birlikte transfer edecek olan Kanarya’da teknik direktör Aykut Kocaman’ın, Brezilyalı’ya 10 numara pozisyonunda, Fransız oyuncuya ise kanatta şans vermeyi düşündüğü kaydedildi.

Ayrıca bu transferlerin yanı sıra Sarı-Lacivertliler’in, bir de forvet takviyesi yapmayı planladıkları bildirildi.

İlerleyen günlerde yıldız bir golcüyle de anlaşıp bombaları art arda patlatmak isteyen Sarı-Lacivertliler, hem kombine satışlarını zirveye taşımak hem de şampiyonluk yarışında daha da iddialı hale gelmeyi hedefliyor.

Haberturk