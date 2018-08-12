Fenerbahçe 1-0dan geri döndü

Ülker Stadı'nda sezon Fenerbahçe - Bursaspor maçıyla açıldı. Fenerbahçe yeni başkanı, teknik heyeti ve 40 bin kombineyi kısa sürede bitiren taraftarıyla Kadıköy'de ilk maçına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yenilenen bir Fenerbahçe, son senelerde sönük kalan Kadıköy'de bu kez bambaşka bir Sarı Lacivertli camia olarak Bursaspor'u ağırladı. Fenerbahçe taraftarının 90 dakika desteğiyle damga vurduğu maçta yeni sezona merhaba dedi.

Maçtan dakikalar

Geçtiğimiz sezon taraftarı ile yıldızı bir tülü barışmayan Fenerbahçe yeni sezona inanılmaz bir destekle başladı. Sarı Lacivertli taraftarlar tribünleri doldurdu ve takımlarına daha ilk dakikadan büyük destek oldular.

İlk atak girişimi Bursaspor'dan geldi. Henüz 1. dakikada sol kanattan Yusuf'un ortasında savunmaya çarpan top kornere çıktı.

Bursaspor soldan geldi

Mücadelede dakikalar 8'i gösterdiğinde Bursaspor sol kanattan bomboş bir alan buldu. Yusuf Erdoğan'ın ortasında top Necid'e gelmeden savunma karşıladı. Maç başından itibaren Yeşil Beyazlı ekip sol kanattan ataklarını geliştirmeye çalıştı.

Kornerden gelen gol

16'da Yusuf'un kullandığı köşe vuruşunda ön direkteki Soldado'nun kafasından seken topa arka direkte Ekong uçarak kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 0-1

18. dakikada yüne yüklenen taraf Bursaspor oldu. Yeşil Beyazlı ekip yine çok hızlı çıktı. Ceza yayı üzerinde topu alan Yusuf Erdoğan sağ ayağıyla nefis bir plase yolladı, top az farkla üstten auta gitti.

Penaltı ile gelen beraberlik

Maçın 19. dakikasında Fenerbahçe atağında ceza alanı sağ çaprazında topu alan Mehmet Topal, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.Fenerbahçe atağında ceza alanı sağ çaprazında topu alan Mehmet Topal, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Bursasporlu futbolcuların yoğun itirazı sonrası hakem VAR'dan gelecek kararı bekledi. Gelen karar yine penaltıya hükmedince topun başına Giuliano geçti. Brezilyalı yıldız futbolcu kalecinin sağına, direk dibine doğru yerden bir vuruş yaptı. Harun köşeyi tahmin etmesine rağmen topu çıkaramadı: 1-1

Mücadelenin ilk sarı kartı 24. dakikada Skrtel'e çıktı. Tecrübeli stoper rakibine sert hareket yapınca kartı gören isim oldu.

26. dakikada savunma arkasına gönderilen topa, Necid gelişine bir vuruş yaptı. Ancak çerçeveyi tutturamadı.

Josef'ten öne geçiren gol

Maçın 30. dakikasında köşe vuruşu sonrası sol kanattan Juliano'nun ortasında Soldado'nun kafayla indirdiği topu, kale önünde Josef de Souza tamamladı: 2-1

35'te Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew, Barış Yardımcı'ya yaptığı sert faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

Mücadelenin 38. dakikasında Bursaspor'da defanstan gönderilen uzun topla Necid savunma arkasına sarktı, Çek oyuncu için ofsayt bayrağı kalktı.

Ayew kontrol edebilseydi...

Maçta dakikalar 40'ı gösterdiğinde savunma arkasına gönderilen topa Soldado hareketlendi, bu sırada kalesini terk eden Harun topa dokunamadı. Soldado'nun geriye çıkardığı topu Ayew kontrol edemedi. Fenerbahçe mutlak gol pzosiyonundan yararlanamadı. Bursaspor savunması yerinde müdahalesi ile olası bir golü önledi.

Bursaspor gole çok yaklaştı

42. dakikada da bu kez Bursaspor müthiş bir pozisyondan yararlanamadı. Yusuf Erdoğan'ın ceza alanına taşıdığı topta Lima önünü boşalttı ancak Fenerbahçe savunması ona vuruş imkanı tanımadı. Topu önünde bulan Necid'in vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı 2-1'lik skorla Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

Bursaspor 2. yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Tomas Necid yerine Tunay Torun oyuna giren isim oldu.

50. dakikada Bursaspor çok adamla hücumdayken topu kapan Fenerbahçe, Barış Alıcı'yla kontra atağa çıktı. Genç oyuncunun pasında Giuliano topu alamayınca tehlike büyümeden sonlandı.

Mücadelede dakikalar 52'yi gösterdiğinde rakip yarı alanın ortalarında topu alan Yusuf Erdoğan içeri kat etti ve sol çaprazdan sert vurdu. Volkan üzerine doğru gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

Ayew müthiş bir pozisyonu kaçırdı

Maçın 53. dakikasında Bursaspor ceza alanının dışında topu alan Barış Alıcı, karşısındaki iki oyuncuya rağmen nefis hareketlerle önünü açtı ve Ayew'e müthiş bir ara pası bıraktı. Ayew'in ceza alanında gelişine şutunda top üstten auta gitti.

VAR sonrası penaltı iptal

55. dakikada Bursaspor hızlı atağında Yusuf Yazıcı soldan içeri kat etti ve pasını çıkardı. Ceza alanında Lima, Neustadter'in müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. VAR hakemleri bir kez daha pozisyonu inceledi. Halil Umut Meler penaltının kullanılmasına izin vermedi. Pozisyon öncesi ofsayt olduğuna karar verdi.

Pozisyonun ardından VAR kararına itiraz eden Bursasporlu Lima sarı kart gördü.

Fenerbahçe ilk oyuncu değişikliğini 66. dakikada yaptı. Soldado yerine oyuna dahil olan isim Nabil Dirar oldu.

Ayew yine kaçırdı

63'te Fenerbahçe'nin maçta etkili ismi Ayew bir kez daha mutlak bir pozsiyondan faydalanamadı. Sol kanattan içeri sokulan Barış'ın pasında ters tarafta topu alan Ayew, karşı karşıya pozisyonda köşeye yerden vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

Mücadelede dakikalar 71'i gösterdiğinde ceza alanının önünden Dirar sol ayağıyla şutunu çekti, top savunmadan geri geldi.

Fenerbahçe'den güzel paslaşmalar

Maçın 72. dakikasında Fenerbahçe sol kanattan nefis paslarla atağa çıktı. Barış'tan topu alan Giuliano, Ayew'le müthiş bir verkaç yaptı ancak son çizgiden içeri çevirdiği topu savunma kornere yolladı.

Maçın 73. dakikasında Nabil Dirar topsun alanda rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

78. dakikada sol kanattan hızla ileri çıkan Aziz Behich, ceza alanına girer girmez kale içine doğru sert bir orta kesti. Savunmada Hasan Ali Kaldırım, Lima'dan önce çok kritik bir hamleyle topu uzaklaştırdı.

79'da konuk ekip yine sol kanattan geldi. Aziz'in ortasında Lima kafayı vurdu, Volkan Demirel üzerine gelen topu zorlanmadan kontrol etti.

83. dakikada Stéphane Badji, Barış Alıcı'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

Fenerbahçe'de bir oyuncu değişikliği daha gerçekleşti. Günün iyi isimlerinden Barış Alıcı yerine oyuna dahil olan isim Eljif Elmas oldu.

Bursaspor son oyuncu değişikliğini 88'de kullandı ve Furkan Soyalp yerine oyuna dahil olan isim Jani Atanasov oldu.

89. dakikada orta alanda Josef'in yaptığı top kaybıyla Bursaspor bir anda kontra atağa çıktı. Sağ kanattan içeri sokulan Tunay'ın ceza alanı ön çizgisinden yaptığı sert vuruşta top savunmadan döndü.

Fenerbahçe son oyuncu değişikliğini 90+3'te kullandı ve Ayew yerine Alper Potuk oyuna girdi.

Bursaspor son dakikada penaltı bekledi

90+6. dakikada Barış'ın içeri doldurduğu topta Volkan'ın elinden seken top, kafaya yükselen Skrtel'ın koluna çarpmıştı. Bursasporluların yoğun itirazları sonrası hakem, korneri bekletti ve VAR hakemlerinin pozisyonu izlediğini söyledi.Ekran başındaki VAR hakemlerinin karar veremediği pozisyon için Hakem Halil Umut Meler, pozisyonu izlemek üzere saha kenarında kurulan VAR ekranına gitti. Halil Umut Meler pozisyonu izledikten sonra Skrtel'ın elinin doğal konumda olduğuna karar verdi ve köşe vuruşunun kullanılmasına izin verdi. Bursasporlu oyuncuların penaltı beklentileri karşılık bulmadı.

Mücadele 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi ve Sarı Lacivertli ekip yeni sezona 3 puanla başladı. Bursaspor ise zaman zaman iyi mücadele ettiği maçta güçlü rakibine öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

İki takımın maç kadroları:

Fenerbahçe:

Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Barış Alıcı, Andre Ayew, Giuliano, Soldado

Bursaspor:

Harun; Aziz Behich, Ertuğrul, Ekong, Barış Yardımcı; Badji, Aytaç, Yusuf, Allano Lima, Furkan Soyalp, Tomas Necid

Maçtan notlar

Fenerbahçeli futbolcular mücadele öncesinde sahaya ellerinde taşıdıkları ''Fenerbahçe Büyüktür Küfür Etmez'' pankartı ile çıktı.

Futbolcuların üzerlerinde bulunan tişörtlerin ön tarafında sarı lacivertli kulübün efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis'in fotoğrafı yer alırken, tişörtün arkasında ise 'Saygı' yazılıydı. Sarı lacivertli taraftarlar tribünde "Fenerbahçe Büyüktür Küfür Etmez" yazılı kartonlar açarken, Spor Toto Tribünü'nde Lefter'in resminin yer aldığı "Rahat uyu Lefter şampiyon Fenerbahçe" yazılı koreografi yapıldı.

Slimani stada geldi

Fenerbahçe'nin bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani, Kadıköy'e geldi. İngiliz ekibi Leicester City'den takıma dahil edilen Cezayirli futbolcu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti ve sonrasında Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ile futbolcularla tanıştı. Slimani daha sonra üzerine giydiği Fenerbahçe forması ile Bursaspor maçını yönetimin locasından takip etti.

Ramazan Taşdemir Kadıköy'de

Ağrı Diyadin'de bir güvercini kurtarmak isterken yüksek gerilim hattına kapılan ve iki kolunu kaybeden çoban Ramazan Taşdemir, Ülker Stadyumu'na geldi. Taşdemir, Fenerbahçeli İş Adamları Vakfı'nın davetlisi olarak Bursaspor maçını izlemeye gelerek sarı lacivertli takımı destekledi.

Ali Koç'tan Lefter'in ailesine plaket

Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonuna adı verilen Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in ailesine başkan Ali Koç tarafından plaket verildi. Bursaspor maçı öncesi düzenlenen ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in de katıldığı törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Lefter'in eşi, kızları ve torunlarına plaket verdi.

Başkan Ali Koç, plaket takdimi öncesinde statta bulunan taraftarlara seslenerek birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başkan Koç, 4'üncü yıldızı takacaklarına inandıkları sezonda taraftarların her maça gelerek takımı yalnız bırakmamalarını istedi.