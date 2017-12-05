Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Bir ilk! Muslera görüşme odasında

Cenk Ergün, Beşiktaş maçında yediği hatalı golle tepki çeken Uurguaylı kaleciyle görüşecek ve performans düşüklüğünün nedenlerini soracak.
Kocaman'la aralarındaki anlaşmayı açıkladı

Kocaman'la aralarındaki anlaşmayı açıkladı

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Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Bursaspor'un yıldız ismi Pablo Martin Batalla'dan zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde kötü haber.
Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

Beşiktaş Leipzig'e 5 eksikle uçtu

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Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Trabzonspor'a sakatlık şoku!

Süper Lig'de dün akşam evinde Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da sakatlanıp oyuna devam edemeyen Jan Durica'dan kötü haber geldi.
"F.Bahçe böyle oynarsa..."

"F.Bahçe böyle oynarsa..."

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Tuncay Şanlı, Sarı Lacivertliler'in Kasımpaşa'ya karşı aldığı 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Taffarel gitti, Muslera bitti

Taffarel gitti, Muslera bitti

Beşiktaş karşısında yediği hatalı gol ile tepki çeken Muslera’da kaleci antrenörü Taffarel’in gidişi sonrası yaşanan düşüş rakamlara da yansıdı. Uruguaylı bu dönemde neredeyse her üç şutun birine gol izni veriyor.
Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Kasımpaşa'nın Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Fenerbahçe maçından üç gün önce yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'ye gol atmak benim hayalim' demişti. Mensah, dün akşam bunu başarırken, takımının 2. golüne de katkı yaptı.

Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

Bursaspor'un yıldız ismi Pablo Martin Batalla'dan zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde kötü haber.

Fener maçı öncesi Bursayı yıkan haber

Bursaspor’da kasığında zorlanma meydana gelen kaptan Batalla’nın 2 gün takımdan ayrı kalacağı ve Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışacağı öğrenildi.

Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor. Yeşil-beyazlılarda kaptan Pablo Batalla’nın kasığında zorlanma meydana geldiği ve 2 gün tedavi göreceği için takımla birlikte çalışamayacağı öğrenildi. Yıldız ismin Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirildi.

Öte yandan Kubilay Kanatsızkuş’un da kasığında zorlanma meydana geldiğini ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı, kaleci Harun Tekin’in ise bugün itibariyle kaleci antrenörü ile çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe maçı öncesi üst üste kötü haber

Fenerbahçe maçı öncesi üst üste kötü haber

Fenerbahçe'den flaş takas teklifi

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Fernandao'yu istediklerini resmen açıkladılar

Fernandao'yu istediklerini resmen açıkladılar


 

Hürriyet

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Fener maçı öncesi Bursayı yıkan haber

Fener maçı öncesi Bursa'yı yıkan haber

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Fenerbahçe maçı öncesi üst üste kötü haber

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