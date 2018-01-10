Fellainiye Vida taktiği

Belçikalı futbolcu, Manchester United’dan ayrılma kararını Jose Mourinho’ya iletti. Yıldız oyuncuyu uzun süredir takipte bulunan Siyah-Beyazlılar, 30 yaşındaki ismi sezon sonunda bedelsiz olarak renklerine bağlamayı hedefliyor.

Siyah-Beyazlılar’ın transfer hedefleri arasında yer alan Marouane Fellaini, geleceğiyle ilgili olarak kararını verdi. Sakatlığını atlatmasının ardından takımının Derby County’yle FA Kupası’nda oynadığı karşılaşmayla uzun süre sonra formasına geri dönen 30 yaşındaki futbolcunun, kulüp menaceri Jose Mourinho’yla görüşüp ayrılık kararı aldığı bildirildi. İngiliz basınında çıkan habere göre Derby County mücadelesinin ardından Portekizli çalıştırıcıyla biraraya gelen tecrübeli oyuncunun, bu kararını resmen ilettiği kaydedildi.

Kartal’ın taktiği belli

Kırmızı-Şeytanlar’a 2013 yılında Everton’dan 32 milyon Euro karşılığında transfer olan Fellaini’nin, kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek. Manchester United’ın yeni sözleşme teklifini daha düşük maaş şartları bulunması sebebiyle reddeden Belçikalı yıldız, sezon sonunda bonservisi elinde olarak Manchester United’la yollarını ayıracak. Başarılı oyuncuyla menaceri aracılığıyla ilk teması kuran Beşiktaş, yüksek maaş ve imza parasına ek olarak uzun bir kontrat önererek Domagoj Vida transferinde olduğu gibi bu futbolcuyu da bitirmeyi hedefliyor.

İngilizler de peşinde

Marouane Fellaini, Manchester United formasıyla çıktığı 5 sezonda 146 karşılaşmada görev yaptı. Fellaini, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 19 kez sarsmayı başardı. Asıl bölgesi orta sahanın ortası olmasıma rağmen ön libero ve 10 numara hatlarında da görev yapabilen Fellaini’yle başta eski kulübü Everton olmak üzere birçok İngiliz takımının ilgilendiği biliniyor.