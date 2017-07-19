Felipe Caicedo Süper Lig devine! İmzalar her an atılabilir

Espanyol, golcü oyuncusu Felipe Caicedo’yu Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürmesi için Endonezya’da yapacağı kampa götürmedi.

İspanyol basınındaki habere göre Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz cuma gününden beri 28 yaşındaki futbolcu için pazarlıklarını sürdürüyor ve anlaşma sağlanması an meselesi. Caicedo, geçtiğimiz sezon Espanyol’da beklentileri karşılayamamış ve 29 resmi maçta 2 gol atıp, 2 asist yapabilmişti.

Fernandao’nun fazla kiloları nedeniyle hazır hale gelmesi uzun sürecek. Bu nedenle Fenerbahçe’nin, Caicedo’yu da kiralayarak forvet alternatiflerini artırmak istediği öne sürüldü.