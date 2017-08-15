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Feghouli'nin sözleşmesindeki şok madde ortaya çıktı

Cezayirli futbolcunun mukavelesinde iki yıl sonrası için serbest kalma maddesi bulunuyor. Buna göre oyuncu, West Ham’a ödenen 4 milyon 250 bin euroyu getirmesi durumunda istediği kulübe gidebilecek.

Feghoulinin sözleşmesindeki şok madde ortaya çıktı

Galatasaray’ın İstanbul’a getirdiği Sofiane Feghouli ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu anlaşma, sarı-kırmızılılara minimum 100 milyon liraya mal oldu. Ancak sözleşmesine konan özel madde ise futbolcuya iki yıl sonra serbest kalma şansı tanıdı.

Cezayirli oyuncu için West Ham United Kulübü’ne 4 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek sarı-kırmızılı kulüp, 5 yıllık anlaşma yaptığı oyuncuya ise her sezon için 3 milyon 850 bin euro sabit ücret ödeyecek. Her sezon için futbolcunun forma giyeceği 10. resmi müsabakada 75, 20. resmi müsabakada da 75 bin euro net ödeme yapılacağı duyuruldu. Buna ek olarak 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalınan her bir sezon için 200 bin dolar, UEFA Avrupa Ligi için de 100 bin dolar verilecek. Ayrıca oynadığı Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için futbolcuya 5 bin euro prim ödenecek. Bonuslar dışında 23.5 milyon euroya mal olan futbolcunun maliyeti vergiler ve komisyonlarla birlikte minimum 100 milyon liradan az olmayacak.

Seyirci muhteşem

Feghouli’nin sözleşmesinde 2 sene sonrası için serbest kalma maddesi de bulunuyor. Buna göre 2 yıl sonra oyuncu, kendisi için West Ham United’a ödenen 4.5 milyon euroluk bonservis bedelini getirmesi halinde istediği kulübe gidebilecek.

Türk Telekom Stadyumu’nda Kayserispor maçı öncesinde GSTV’ye konuşan Feghouli, “Böylesine büyük bir taraftarı olan camiaya katıldığım için çok mutluyum. İlk defa Türk Telekom Stadyumu’na geldim. Çok güzel bir stat, seyirci de muhteşem... Sabırsızlıkla takım arkadaşlarımla tanışıp idmanlara başlamak ve bu sahada çıkıp oynamak istiyorum” dedi.

Uzun bir kontrat imzaladığını ifade eden Cezayirli oyuncu, “Buraya şampiyon olmak için geldim, şampiyonluk istiyorum. İyi çalışmam lazım. 5 yıllık bir kontrat imzaladım. Galatasaray tarihine geçmek için uzun bir kontrat... Umarım her şey istediğim gibi olur” temennisinde bulundu.

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Feghouli'nin sözleşmesindeki şok madde ortaya çıktı

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