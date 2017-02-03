Federasyondan UEFAya flaş başvuru!

Türkiye Futbol Federasyonu, Vodafone Arena için UEFA'ya resmi başvuruyu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2018-2019 sezonu UEFA Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa finalinin Vodafone Arena’da oynanması için UEFA’ya başvuru yaptı.

Beşiktaş yönetimi ile yapılan görüşmeler sonrasında gerekli evrakları hazırlayan TFF, finalin İstanbul’a gelmesi için ilk adımı atıp başvuruda bulundu.

2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan Liverpool-Milan Şampiyonlar Ligi finali ile 2009’da Fenerbahçe'nin evi olan Ülker Stadı’nda oynanan Shaktar Donetsk-Werder Bremen Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapmıştı.