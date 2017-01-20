Caceres için yeni teklif!

Caceres için yeni teklif!

Trabzonspor, vazgeçtiği riskli Martin Caceres transferi için yeni bir teklif sundu.
Hamit Altıntop'un yeni adresi...

Hamit Altıntop'un yeni adresi...

TFF 1'inci Lig takımlarından Bandırmaspor'da Asbaşkan Ömer Beyaz, Galatasaray'dan ayrılan Hamit Altıntop'un transferi için girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Mehmet Ekici için karar verildi!

Mehmet Ekici için karar verildi!

Trabzonspor Yönetimi, "Fenerbahçe'den başka yerde oynamam" diyen Mehmet Ekici'yi sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı.
Poldi için flaş iddia!

Poldi için flaş iddia!

Çin kulüplerinden teklif aldığı ileri sürülen Lukas Podolski'nin, Japonya takımı Vissel Kobe'ye transfer olacağı ileri sürüldü.
Ganso ile görüşmeler sürüyor!

Ganso ile görüşmeler sürüyor!

Bordo-mavililer, Espanyol’un santrforu Felipe Caicedo’yu bu hafta bitirmenin hesaplarını yapıyor. Karadeniz ekibinin, Sevilla’da forma giyen orta ve sağ kanat oyuncusu Ganso’yu da takip ettiği ve görüşmelerin sürdüğü dile getirildi.
Robben'de son dakika!

Robben'de son dakika!

Birkaç sezondur Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'la adı anılan Bayern Münih ve Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Arjen Robben, kulübüyle olan sözleşmesini uzattı.
Cimbom'a tecrübeli stoper!

Cimbom'a tecrübeli stoper!

Ahmet Çalık’la defansın geleceğini sağlama alan Galatasaray, ara transfer döneminde deneyimi yüksek bir ismi de kadrosuna katacak. Brezilya’nın Sao Paulo takımında forma giyen Maicon için temaslar hızlandırıldı, pazarlıklar sürüyor.
Şok gerçek ortaya çıktı!

Şok gerçek ortaya çıktı!

Galatasaray, formsuzluğu devam eden Selçuk İnan'la ilgili şok bir karar verdi.

Federasyondan Recep İvedik 5'e ağır eleştiri!

Türkiye Güreş Federasyonu, "Recep İvedik 5" filmindeki bazı sahneler nedeniyle kınama mesajı yayımladı.

Federasyondan Recep İvedik 5e ağır eleştiri!

Federasyon açıklamasında, 2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye’nin elde ettiği 8 madalyanın 5’ini güreşçilerin kazandığı hatırlatılarak, "Tarihler boyunca anlatılacak bu destanın izleri ve anlık etkileri halen sürerken, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Recep İvedik 5 isimli filmin fragmanında ’Recep’ karakterini oynayan şahsın güreş maçında rakibine yaptığı eylemlerin güreş sporu ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığını uyarıyla bildirmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye Güreş Federasyonu olarak güreşimizi ahlaktan uzak bir spormuş gibi gösteren, peygamber ve ata sporumuz güreşin onuru, şerefi ve saygınlığı ihlal edilmektedir." denilen açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Toplumun gözünde güreşle ilgilenen sporcularımızı küçük düşüren filminizde ata sporumuz güreşi ve güreşçilerimizin kişilik hakları zedelenmektedir. Kimsenin böyle bir hakka sahip olmadığını hatırlatarak, filminizde yayınlanacak güreşle ilgili sahnelerin sporun kuralına uygun hale getirilmesi veya yayınlanmaması, aksi halde hukuksal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı Türkiye Güreş Federasyonu olarak ihtaren bildirir ve yapımcı firmayı şiddetle kınadığımızı bilmenizi isteriz."

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Jenson Button gelecek sezon pistte olmayacak

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