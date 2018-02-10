5 aylık macera son buldu

5 aylık macera son buldu

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.
Demba Ba resmen açıklandı

Demba Ba resmen açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli forvet Demba Ba'yı kadrosuna dahil etti.
Yeni adresi belli oldu

Yeni adresi belli oldu

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında Trabzonspor'da forma giyen Volkan Şen ile 6 aylığına sözleşme imzaladı.
Göztepe'den bir bomba daha

Göztepe'den bir bomba daha

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilya temsilcisi Gremio'dan savunma oyuncusu Wallace Reis Silva'yı kadrosuna dahil etti.
Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Beşiktaş önümüzdeki 24 gün içinde Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üç kulvarda doludizgin koşabilir veya bazılarını kaybedebilir.
Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'ye kritik bir gol armağan eden Josef de Souza, takımına katkı sunmayı sürdürüyor.
Jahovic imzaladı

Jahovic imzaladı

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
F.Bahçe istedi, imzayı attı

F.Bahçe istedi, imzayı attı

West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

F.Bahçe'ye gelmedi, istenmeyen adam oldu

Arsenal forması giydiği dönemde sezon başında Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği forvet Lucas Perez, kiralık olarak gittiği Deportivo La Coruna’da istenmeyen adam oldu.

F.Bahçeye gelmedi, istenmeyen adam oldu

Arsenal’de teknik direktör Arsene Wenger’in planları arasında yer almayan ve Emre Çolak’ın formasını giydiği Deportivo’ya kiralanan Perez, beklenileni veremedi.

Sezon başından bu yana oynadığı 21 maçta sadece 5 gol atan 29 yaşındaki forvet, İspanya’da zor günler geçiriyor.

Perez’in oturduğu evin çevresindeki sokakları spreylerle boyayan taraftarlar, “Lucas, geldiğin yere s….. git” yazarak yıldız futbolcunun kulübü terk etmesini istedi.

Ancak bir mahalle sakini, Perez’in Arsenal’e taşınmadan önce burada oturduğunu, şu anki evinin nerede olduğunu bilmediğini dile getirdi.

2016 yılında Deportivo’dan Arsenal’e 14 milyon euro’ya transfer olan Perez, Londra ekibinde bir türlü kendisini gösterme şansı bulamadı.

La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

Batshuayi transferinde mutlu son

Batshuayi transferinde mutlu son

La Liga ekibi Ozan Tufan'ı açıkladı

La Liga ekibi Ozan Tufan'ı açıkladı


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
F.Bahçeye gelmedi, istenmeyen adam oldu

F.Bahçe'ye gelmedi, istenmeyen adam oldu

Arsenal forması giydiği dönemde sezon başında Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği forvet Lucas Perez, kiralık olarak gittiği Deportivo La Coruna’da istenmeyen adam oldu.
La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Loic Remy'nin, Levante ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Batshuayi transferinde mutlu son

Batshuayi transferinde mutlu son

Menajerlerin Fenerbahçe’ye de önerdiği Belçikalı golcü için devreye giren İspanyol ekibi, işi bitirdi.
La Liga ekibi Ozan Tufanı açıkladı

La Liga ekibi Ozan Tufan'ı açıkladı

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın kesin bir dille kadroda düşünmediğini belirttiği Ozan Tufan'la ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.
Cristiano Ronaldo depremi! Yeni takımı...

Cristiano Ronaldo depremi! Yeni takımı...

Real Madrid'in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo hakkındaki transfer iddiaları bitmek tükenmek bilmiyor. Bu kez de AS gazetesi, yıldız futbolcunun 2018 yazında kulüpten ayrılarak eski takımı Manchester United'a döneceğini yazdı.
Harry Kane için akıllara zarar rakam!

Harry Kane için akıllara zarar rakam!

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Real Madrid'in bir süredir Tottenham Hotspur'un yıldızı Harry Kane ile ilgilendiği konuşuluyordu. Ada basını ise Tottenham'ın golcü oyuncu için astronomik bir ücret talep ettiğini iddia etti.
Arda Turan: Sadece Beşiktaş

Arda Turan: "Sadece Beşiktaş"

Arda Turan, “Barcelona’da zor bir dönem geçirdim. Kariyerime başka bir takımda devam etmeyi planlıyorum. Türkiye’den bir kulübe transfer olursam şu anda bu takım sadece Beşiktaş olur” dedi.
Atetico Madrid Aboubakarı istiyor

Atetico Madrid Aboubakar'ı istiyor

Porto formasıyla 20 maçta 17 gol kaydeden Vincent Aboubakar, Atletico Madrid'in radarına girdi.
Simon Kjaer geri dönüyor

Simon Kjaer geri dönüyor

Sezon başında Fenerbahçe'den Sevilla'ya transfer olan Simon Kjaer burada beklentileri karşılayamadı. Danimarkalı savunma oyuncunun transfer olması gündemde.
Barcelona Real Madridi ezdi geçti: 0-3

Barcelona Real Madrid'i ezdi geçti: 0-3

Dünyanın 1 numaralı derbisi El Classico'da gülen taraf Barcelona oldu. Real Madrid'i deplasmanda 3-0'lık skorla geçen Katalan ekibi bu sonuçla puanını 45'e yükseltip, ezeli rakibinin 14 puanla önüne geçti.
Şok suçlama! Ronaldo hakim karşısına çıkıyor!

Şok suçlama! Ronaldo hakim karşısına çıkıyor!

Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, vergi kaçırma suçlamasından hakim karşısına çıkacak....
Enes Ünalın sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı!

Enes Ünal'ın sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı!

Manchester City'den Villarreal'e 14 milyon euro'ya transfer olan Enes Ünal'ın sözleşmesine '50 milyon euro'luk' madde koydular....
Messiden sonra Ronaldo da yargılanacak!

Messi'den sonra Ronaldo da yargılanacak!

İspanyol maliyesinin, imaj gelirlerinden vergi kaçırdığı iddiasıyla Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo hakkında savcılığa suç duyurusunda...
Real Madrid ilk transferini yaptı

Real Madrid ilk transferini yaptı

Atletico Madrid'in, Alaves'e kiraladığı Fransız savunma oyuncusu Theo Hernandez'in transferi konusunda Real Madrid'le anlaştığı ve sağlık kontrolünden...
Coutinho bombası! Tam 90 milyon euro...

Coutinho bombası! Tam 90 milyon euro...

Liverpool'un Brezilyalı yıldızı Philippe Coutinho'nun Barcelona'ya transferi konusunda Katalan ekibiyle her konuda anlaştığı, geriye ise 90 milyon...
Galatasarayla ismi geçen Mangaladan açıklama geldi!

Galatasaray'la ismi geçen Mangala'dan açıklama geldi!

Galatasaray ile ismi anılan Eliaquim Mangala, gelecek sezon İspanya’da kalmasının zor olduğunu açıkladı....