F.Bahçenin istediği yıldız: Beşiktaşa gitmek istiyorum

Fildişi Sahilli ünlü golcü, Manchester City yönetimi ile görüşerek kiralık olarak Siyah-Beyazlı takıma gönderilmesini istedi.

Demba Ba, Mario Gomez ve Aboubakar gibi forvetlerin Kartal’da adeta yeniden doğmaları ve Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Beşiktaş’a gelmenin hesaplarını yapan Wilfried Bony’nin diğer teklifleri geri çevirdiği belirlendi. Siyah-beyazlıların yıldız oyuncuyu bedelsiz veya 1-2 milyon euroya kiralayabileceği ifade edildi.

Beşiktaş formasını geçen sezon kiralık olarak giyen Vincent Aboubakar’ın Porto’ya, Demba Ba’nın ise Çin’e dönmesi nedeniyle golcü transferi için kolları sıvayan ve şimdiye kadar birçok oyuncuya teklif götüren siyah-beyazlıların, Wilfried Bony’yi kadrosuna katmaya yakın olduğu belirlendi.

Kartal’ın, Manchester City’de top koşturan 28 yaşındaki Fildişi Sahilli golcüyü transfer listesinin üst sıralarında tuttuğu öğrenildi. İngiliz kulübünün, Bony’yi kiralık göndermeye sıcak baktığı, yıldız futbolcunun da Beşiktaş’a gelmenin hesaplarını yaptığı ifade edildi.

Golcü transferini çok fazla para harcamadan yapmanın yollarını arayan siyah-beyazlıların, Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Bony’yi bedelsiz veya 1-2 milyon euro gibi cazip bir bedel karşılığında kiralamaya çalıştığı aktarıldı.

Fildişi Sahilli futbolcunun, Manchester City yöneticileriyle de görüşerek, Beşiktaş’a gitmek istediğini söylediği vurgulandı.

Demba Ba, Mario Gomez ve Aboubakar’ın yeniden yıldızlaştığı Beşiktaş’a, Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için gelmek isteyen Bony’nin son günlerde siyah-beyazlı takımın Vodafone Park’ta yaptığı maçları ve taraftarların coşkusunu izlemeye başladığı ortaya çıktı. Menajerine Türkiye’de sadece Beşiktaş’a gidebileceğini bildiren Wilfried Bony için bazı Premier League takımlarının da devrede olduğu belirtildi.

Gözler Güneş’te

Aboubakar’ı yüksek bonservis bedeli, Babacar’ı kiralık verilmemesi, Gignac’ı da pahalı olması yüzünden kadrosuna katamayan Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş’in onay vermesi halinde Wilfried Bony transferini bitirmek için Manchester City ile pazarlık masasına oturacak.

34 maçta 8 gol

Manchester City, Wilfried Bony’yi 2 sezon önce tam 28 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Swansea City’den transfer etmişti. 2015-16 sezonunda mavi-beyazlı formayla 34 maçta 8 gol atan Fildişi Sahilli forvet geçen sezon kiralık olarak Stoke City forması giydi ve 11 maçta 2 gol kaydetti.

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