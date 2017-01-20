F.Bahçeli futbolcudan Gansoya çağrı: Bize gel

Sevilla forması giyen Brezilyalı Ganso'ya sürpriz çağrı geldi.

Josef De Souza'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak Instagram yorumu geldi. Brezilyalı futbolcu eski takım arkadaşı Ganso'ya "Fenerbahçe'ye gel" çağrısı yaptı.

İspanya La Liga'da Sevilla forması giyen ve Ganso'nun ismi ilk olarak Trabzonspor ile anılmıştı. Sambacı 10 numara ile daha sonra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.

10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza'dan sürpiz bir hareket geldi. De Souza 2014-1015 yılları arasında Sao Poulo'da beraber futbol oynadığı Ganso'ya Instagram'dan mesaj gönderdi ve "Fenerbahçe'ye gel" çağrısı yaptı.

Ganso kendisine "Fenerbahçe'ye gel" çağrısı yapan De Souza'ya henüz cevap vermedi.

Brezilyalı'nın bu paylaşamı sonrası 10 numara transferi yapacak Fenerbahçe'nin Ganso ile ilgili transfer girişimi yapıp yapmayacağı büyük merak konusu oldu. Yapılan yorum sarı-lacivertli taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

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Sevilla'nın sezon başında Brezilya'nın Sao Paulo takımından 9.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Ganso beklentilerin altında kalmıştı. Yıldız futbolcunun kiralanması gündemde.

Ganso Sevilla forması ile bu sezon 12 maça çıkmış ve 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Josef de Souza daha önce verdiği bir röportajda Ganso ile ilgili olarak "Ganso gibi teknik bir oyuncuyla hiçbir zaman oynamadım. Tamamen farklı bir oyuncu. Brezilya futbolu onun gibi bir oyuncuya sahip olduğu için şanslı" demişti.