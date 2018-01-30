F.Bahçe istedi, imzayı attı

Harry Kane için akıllara zarar rakam!

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Real Madrid'in bir süredir Tottenham Hotspur'un yıldızı Harry Kane ile ilgilendiği konuşuluyordu. Ada basını ise Tottenham'ın golcü oyuncu için astronomik bir ücret talep ettiğini iddia etti.