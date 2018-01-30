Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Tüm sezona bedel kritik viraja giriliyor

Beşiktaş önümüzdeki 24 gün içinde Türkiye Kupası, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç oynayacak. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üç kulvarda doludizgin koşabilir veya bazılarını kaybedebilir.
Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Kocaman'ın vazgeçilmezi oldu

Trabzonspor deplasmanında Fenerbahçe'ye kritik bir gol armağan eden Josef de Souza, takımına katkı sunmayı sürdürüyor.
Jahovic imzaladı

Jahovic imzaladı

Atiker Konyaspor, Göztepe'nin Makedon golcüsü Adis Jahovic ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
F.Bahçe istedi, imzayı attı

F.Bahçe istedi, imzayı attı

West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Peşinat yatırıldı, Cimbom nefes aldı

Peşinat yatırıldı, Cimbom nefes aldı

Galatasaray, Ndiaye’yi 16 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 7.5 pay karşılığında Stoke City’ye verdi. Ada ekibi, 6 milyon euroluk peşinatı yatırdı. Bu para alacaklı oyunculara gitti.
Obra'dan Melih'e tokat

Obra'dan Melih'e tokat

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde Banvit evinde Fenerbahçe'yi yendi. Maçtan çok konuşulan ise Fenerbahçe koçu Obradovic'in Kaptan Melih Mahmutoğlu'na tokat atması oldu.
Josef: "Hasan Ali kendini aştı"

Josef: "Hasan Ali kendini aştı"

Süper Lig 19'uncu hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken, sarı-lacivertli ekibe bir puanı getiren golü kaydeden Josef de Souza, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Ekselanslarından 20. şampiyonluk

Ekselanslarından 20. şampiyonluk

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Hırvat Marin Cilic'i 3-2 (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1) yenen İsviçreli Roger Federer, kariyerinin 20. grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

F.Bahçe istedi, imzayı attı

West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

F.Bahçe istedi, imzayı attı

Fenerbahçe'nin de bir dönem ilgilendiği iddia edilen Daniel Sturridge'in yeni takımı resmen açıklandı.

Liverpool'da bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Daniel Sturridge'in sezon sonuna kadar West Bromwich'e kiralandığı duyuruldu.

Liverpoo'da bu sezon 14 maça çıkan 28 yaşındaki golcü, 3 gol attı ve 3 asist yaptı.

Sturridge ile West Bromwich'in yanı sıra Fenerbahçe ve İskoç ekibi Celtic'in ilgilendiği belirtilmişti.

Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Yılın takası gerçekleşti

Yılın takası gerçekleşti

Everton Cenk Tosun'dan sonra bir bomba daha patlattı

Everton Cenk Tosun'dan sonra bir bomba daha patlattı


 

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F.Bahçe istedi, imzayı attı

F.Bahçe istedi, imzayı attı

West Bromwich, Liverpool'dan Daniel Sturridge'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosunu renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.
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Everton Cenk Tosundan sonra bir bomba daha patlattı

Everton Cenk Tosun'dan sonra bir bomba daha patlattı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Cenk Tosun'un ardından ikinci transferini yaptı ve Arsenal'den Theo Walcott'u kadrosuna kattı.
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Evertonda Cenkten sonra ikinci bomba

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