Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Özel görüştü! "Bu senin son şansın"

Göztepe maçında Talisca’ya özel bir görev veren Güneş, Aytemiz Alanyaspor maçında oynatmadığı Lens’i de 11’e geri alıyor. Güneş, kredisini tüketen Hollandalı yıldıza son kez şans tanıyacak.
Nevzat Aydın'dan olay tweet

Nevzat Aydın'dan olay tweet

Trabzonspor'un eski yöneticilerinden Nevzat Aydın, Galatasaray maçının ardından yine çok konuşulacak bir tweet attı.
"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

"Açıklama yetersizdir. Özür bekliyoruz"

Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u evinde 2-1 mağlup ederken karşılaşmanın önüne geçen olay skorborda çıkan yazı oldu.
6 yolcu, 4 yeni transfer

6 yolcu, 4 yeni transfer

Galatasaray’da Hakan Balta, Latovlevici, Eray İşcan, Umut Gündoğan, Koray Günter ve Carrasso yeni sezon kadrosunda düşünülmüyor. Donk’un kaderini kalan maçlar çizecek.
'İmza atma, seni biz alacağız'

'İmza atma, seni biz alacağız'

Beşiktaş'ın 1.5 sene futboldan uzak kaldığı için istemediği Demba Ba form tutunca göze girdi. Kara Kartal, Göztepe ile 2 yıllık anlaşsa da hâlâ kontratını uzatmayan 32'lik yıldızla lig bitince anlaşacak.
Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Kocaman, idmanlarda yüzüne bile bakmıyor

Eljif Elmas'ı ligdeki Beşiktaş maçında kadroya almayıp U21'deki derbiye yönlendiren Fenerbahçe hocası Kocaman, Makedon oyuncunun alt yapı mücadelesindeki sert hareketini tepki olarak algıladı.
İmzayı çoktan atmış

İmzayı çoktan atmış

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Oğuzhan Özyakup'la ilgili gerçek ortaya çıktı.
Astronomik teklif reddedildi

Astronomik teklif reddedildi

West Bromwich Albion, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza için Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmıştı. Bir başka Premier Lig ekibi Watford da Sambacı'yı kadrosuna katmak için devreye girdi.

Fatih Terim'in zor tercihi

Fernando ve Mariano'yu oynatabilmek için Fatih Terim, Linnes ve Donk'u kulübede tutacak.

Fatih Terimin zor tercihi

Gençlerbirliği maçı öncesinde teknik direktör Fatih Terim'in iki zorunlu değişimi var!

Takımda sakatlıkları bitmesi sonrasında herkes forma için savaşırken iki mevkide ise 4 aday var.

Orta sahada çıkışı ile formayı sırtına geçiren Ryan Donk, kulübeye dönüyor. Cezası biten Fernando'yu başkent deplasmanında oynatmak isteyen Fatih Terim, Hollandalı futbolcunun performansından memnun olsa da kulübeye çekecek.

BİR diğer forma rekabeti de sağ bekte yaşanıyor. Dış saha maçlarında Terim, Martin Linnes'e şans verirken bu kural G.Birliği karşısında değişecek.

Trabzonspor karşılaşmasındaki performansı sonrasında Mariano bu hafta da sağ bekte sahaya çıkan oyuncu olacak.

İşte Fatih Terim'in yeni Bruma'sı

İşte Fatih Terim'in yeni Bruma'sı

Cimbom'un işi zor! Transferde iki dünya devi rakip oldu

Cimbom'un işi zor! Transferde iki dünya devi rakip oldu

Galatasaray gözünü Amr Warda'ya dikti

Galatasaray gözünü Amr Warda'ya dikti


 

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İşte Fatih Terimin yeni Bruması

İşte Fatih Terim'in yeni Bruma'sı

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer ettiği Bruma ile kısa süre çalışabilen Teknik Direktör Fatih Terim, 4 yıl sonra dönüşünde Garry Rodrigues'i ayağa kaldırdı. Yıldız futbolcu şans bulduğu 10 maçta, 5 gol ve 6 asiste imza attı.
Cimbomun işi zor! Transferde iki dünya devi rakip oldu

Cimbom'un işi zor! Transferde iki dünya devi rakip oldu

Rodrigues’in satılma ihtimaline karşılık Portimonense’den Nakajima’yı isteyen G.Saray’ın karşısında Benfica ve Borussia Dortmund var.
Fatih Terimin zor tercihi

Fatih Terim'in zor tercihi

Fernando ve Mariano'yu oynatabilmek için Fatih Terim, Linnes ve Donk'u kulübede tutacak.
Galatasaray gözünü Amr Wardaya dikti

Galatasaray gözünü Amr Warda'ya dikti

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Sola Japon Rodrigues

Sola Japon Rodrigues

G.Saray çok talibi olan yıldızını sattıktan sonra onun boşluğunu Portimonense’den Nakajima’yla dolduracak.
Felipe Melodan Emre Belözoğlu paylaşımı

Felipe Melo'dan Emre Belözoğlu paylaşımı

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Kagawanın menajerinden Galatasaray açıklaması geldi

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Beşiktaşa mı, Galatasaraya mı?

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