Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Jo, inanılmaz rakama transfer oldu

Galatasaray'da da bir dönem forma giyen 30 yaşındaki Jo, Japonya'nın Nagoya Grampus takımına transfer oldu.
Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Orkan Çınar'la ilgilendiklerini resmen açıkladılar

Atiker Konyaspor, Beşiktaşlı oyuncu Orkan Çınar ve Kardemir Karabüksporlu Mustapha Yatabare'yi renklerine bağlamak için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Yeşil- beyazlı kulüp, Eze ve Manyama ile de yollarını ayırmayı planlıyor.
Menez'in yeni adresi belli oldu

Menez'in yeni adresi belli oldu

Sezon başında büyük umutlarla Antalyaspor’a transfer edilen Jeremy Menez ile Antalyaspor’un yolları ayrıldı. Fransız futbolcu, Meksika ekibi Club America’ya transfer oldu.
Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Bongonda kendisine takım buldu.
Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Pektemek'in yeni takımı belli gibi

Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden olan Mehmet Özdilek, Mustafa Pektemek'i kadrosuna dahil etmek istiyor.
Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Ziegler'in yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İsviçreli sol bek Reto Ziegler'in yeni takımı belli oldu.
12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

12 maçta 11 gole katkı yapan kanat geliyor

Bursaspor'un ısrarla istediği Patrick Twumasi, kanatlarda görev almasına karşın bu sezon gol sevinçlerinin adamı oldu. Ganalı oyuncu, çıktığı 12 maçta 11 gole katkıda bulunurken, değeri ise 2 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Deniz Kadah Süper Lig devine...

Deniz Kadah Süper Lig devine...

Gol yollarında yaşanan sıkıntıya dikkat çeken ve Burak Yılmaz’ın yükünü hafifletmeleri gerektiğini dillendiren Trabzon Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın Antalya’dan eski öğrencisi Deniz Kadah’ı takıma katmak istediği öğrenildi.

Fatih Terim'in yardımcısı resmen belli oldu

'Nerede kalmıştık' akımına Claudio Taffarel de katıldı ve Galatasaray'a geri döndüğünü açıkladı.

Fatih Terimin yardımcısı resmen belli oldu

Galatasaray'da Fatih Terim'in bir yardımcısı daha belli oldu.Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in gelişinin ardından, deneyimli çalıştırıcının ısrarla istediği Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı kulübe geri döndüğünü açıkladı.

Taffarel'in açıklamaları şu şekilde:

Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray’a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim’e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim . Evet Cimbom nerde kalmıştık!

Jo, akılalmaz rakama transfer oldu

Jo, akılalmaz rakama transfer oldu

G.Saray'da deprem! İstifa...

G.Saray'da deprem! İstifa...

Galatasaray dünyaca ünlü yıldıza kavuşuyor

Galatasaray dünyaca ünlü yıldıza kavuşuyor


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Jo, akılalmaz rakama transfer oldu

Jo, akılalmaz rakama transfer oldu

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Fatih Terimin yardımcısı resmen belli oldu

Fatih Terim'in yardımcısı resmen belli oldu

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Galatasaray dünyaca ünlü yıldıza kavuşuyor

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