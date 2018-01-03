Fatih Terimin yardımcısı resmen belli oldu

'Nerede kalmıştık' akımına Claudio Taffarel de katıldı ve Galatasaray'a geri döndüğünü açıkladı.

Galatasaray'da Fatih Terim'in bir yardımcısı daha belli oldu.Galatasaray'da teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in gelişinin ardından, deneyimli çalıştırıcının ısrarla istediği Claudio Taffarel, sarı-kırmızılı kulübe geri döndüğünü açıkladı.

Taffarel'in açıklamaları şu şekilde:

Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray’a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim’e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim . Evet Cimbom nerde kalmıştık!