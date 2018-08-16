Fatih Terimin sabrı taştı: Oyuncuyu da ben mi satayım

Yönetimin ödemeler ve transferle ilgili sürekli bahane üretmesinden dolayı tecrübeli teknik adamın sabrı taştı. Terim’in yakın çevresine, “Sponsoru da mı ben bulayım... Oyuncuyu da mı ben satayım” dediği öne sürüldü.

G.Saray, Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru'yu transfer ettikten sonra transferde duraklama dönemine geçti. Savunmaya, orta sahaya ve forvete takviye isteyen Fatih Terim, yönetimle bir araya geldi. Yönetim, "Hocam sponsor bulamadık. Oyuncu satamadık. Bu yüzden tıkandık" dedi.

TERİM'İN MORALİ BOZUK

Bu görüşmeden sonra Fatih Terim'in moralinin bozulduğu ve yakın çevresine, "Sponsoru da mı ben bulayım, Oyuncuyu da mı ben alayım?" dediği öğrenildi.

TARAFTARLAR DA ELEŞTİRİYOR

Tecrübeli Çalıştırıcının yakın çevresine yaptığı açıklamalarda, "Transferde geç kaldık" dediği de bildirildi. Galatasaray taraftarları da sosyal medyadaki yorumlarında yönetimi transfer konusunda eleştiriyor.

YÖNETİM KAYNAK ARAYIŞINDA

Şampiyon kadronun üzerine iki takviye yapan Galatasaray, oyuncu satışı yapmadan transfer yapamıyor. Kaynak arayışındaki yönetim, Badou Ndiaye ve Emre Akbaba transferlerine odaklandı.

Takvim