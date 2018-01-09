Fatih Terimin ilk transferi o olacak

G.Saray, Emre’yi kiralamak için Celta Vigo’nun kapısını çaldı. Yapılan ilk görüşme olumlu sonuçlandı. Resmi imzalar atılırsa Türk futbolunun ‘Altın Çocuğu’ 6 aylığına Türkiye’ye gelecek.

GEÇTİĞİMİZ günlerde Fernando Muslera’nın Twitter’dan takip ederek taraftarları heyecanlandırdığı Emre Mor için girişimlere başlandı. NTV Spor’un haberine göre; G.Saray, Celta Vigo forması giyen Emre Mor’u kiralamak için İspanyol ekibiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan ilk toplantıda Aslan olumlu bir yanıt aldı. Sarı-Kırmızılılar’ın Emre’yi ilk etapta 6 aylığına kiralamak istediği öğrenildi. Celta Vigo’nun da Emre Mor’u, uygun şartların oluşması halinde kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

KÜÇÜKKEN G.SARAY’I TUTARDI

Sarı-Kırmızılı kulübün, genç futbolcuyla da temasa geçtiği ve öncelikle sezon sonuna kadar kiralayıp ardından sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı hedeflediği aktarıldı. Teknik Direktör Fatih Terim’in özellikle kadrosunda görmek istediği oyunculardan olan 20 yaşındaki milli futbolcu, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir. Emre Mor’un annesi Güzela Bekirov, geçtiğimiz senelerde verdiği bir röportajda, “Çocukken G.Saray’ı tutardı” itirafında bulunmuştu.

LİGDE OYUNA SONRADAN GİRİYOR

Mustafa Denizli, G.Saray’a son gelişinde, Emre’yi Nordsjaelland’da forma giydiği dönemde transfer etmek istemişti. Ancak B. Dortmund araya girerek 9.75 milyon euroya Emre’yi kapmıştı. Almanya’da 1 sezon geçiren Emre’nin büyük bir potansiyele sahip olduğu ancak bunu kullanamadığı ifade edilmiş ve Celta Vigo’ya 13 milyon euroya gönderilmişti. Bu sezon İspanya’da 14 maça çıkan genç isim, ligde oyuna hep sonradan giriyor. Kral Kupası’nda ise 2 kez sahaya ilk 11’de çıktı. Emre, 14 karşılaşmada sadece 1 kez fileleri sarsabildi.

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