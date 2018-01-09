Fatih Terimi yıkan haber

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın kadroya katmak istediği Kaan Ayhan, sarı kırmızılı kulüpten gelen teklifi reddetti.

Devre arası kadrosuna güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, Fatih Terim'in istediği genç yıldızdan yıldızdan kötü haber geldi.

Fatih Terim, milli takımda görev yaptığı dönemde keşfettiği ve şans verdiği Fortuna Düsseldorf'da forma giyen Kaan Ayhan'ı transfer etmek istiyordu.

Özellikle 23 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması transferi daha cazip hale getiriyordu. Ancak sarı kırmızılıların kadrosuna katmak etmek istediği milli futbolcu teklifi geri çevirdi ve kariyerine Almanya'da devam etmek istediği iddia edildi.

''YENİ SÖZLEŞME YAPMAK İSTİYORLAR''

Kaan Ayhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fortuna Düsseldorf ile sözleşme uzatmak için ilk görüşmeyi yaptığını söylemişti.

Alman basınına konuşan Kaan Ayhan, ''Kulübüm benimle yeni sözleşme imzalamak istiyor. Bu benim için büyük onur. Zaten ilk görüşmeyi de gerçekleştirdik ancak henüz net bir durum yok. Hala zamanımız var'' ifadelerini kullanmıştı.

Akşam