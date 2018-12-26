Fatih Terime mesaj gönderdi: Hocam sizinle çalışmak istiyorum

Mario Balotelli bombası! Görüşme için randevu alındı

Nice’de teknik direktör Viera ile arası açıklan ve Fransız ekibi tarafından satış listesine konulan Mario Balotelli için Galatasaray devreye girdi. Sarı-Kırmızılılar, 1.5 milyon euro isteyen Nice’e 750 bin euro teklif edecek.