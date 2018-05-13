"Seneye herkes beni konuşacak"

"Seneye herkes beni konuşacak"

Herkes Aykut Kocaman'ın devre arasında kadro dışı bıraktığı ve bir daha forma vermediği Ozan Tufan'ın söylediği, '2018-19 benim sezonum olacak. Tüm Fenerbahçe taraftarları beni konuşacak' sözlerinin anlamını çözmeye çalışıyor.
PSG'den ayrılıyor mu? Açıklandı

PSG'den ayrılıyor mu? Açıklandı

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın takımda kalacağını açıkladı.
İtalya'da şampiyon Juve

İtalya'da şampiyon Juve

İtalya Serie A'nın 37. hafta maçında Juventus, Roma ile 0-0 berabere kalarak üst üste 7. şampiyonluğunu ilan etti.
Atiba ile yollar ayrılıyor

Atiba ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş, mukavelesi sezon sonu bitecek olan Kanadalı oyuncu Atiba ile devam etmeyecek.
Şampiyon takıma gidiyor

Şampiyon takıma gidiyor

Makedonya’da sezonu şampiyon tamamlayan Skendija, Fenerbahçeli Eljif Elmas’ı kadrosuna katmaya karar verdi.
Mesut Özil bombası

Mesut Özil bombası

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Son dakika olarak geçtiler

Son dakika olarak geçtiler

Wayne Rooney MLS ekiplerinden DC United ile anlaşmaya vardı.
Şok! İntihar etti

Şok! İntihar etti

Uzun yıllar Sparta Prag forması giyen Pavel Pergl'ın intihar etti. Pergly'in kız arkadaşıyla sorunlar yaşadığı öne sürüldü.

Fatih Terim'e beklenmedik tepki

Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor maçının ikinci yarısında Galatasaray Kulübesi'nin arkasında bulunan bir taraftar, teknik direktör Fatih Terim'i bir hayli kızdırdı.

Fatih Terime beklenmedik tepki

Bu taraftarın, "Yasin'i niye oyuna aldın" şeklindeki bağrışı üzerine tecrübeli hocanın tribüne dönerek sinirlendiği gözlendi. Diğer taraftarların tepki gösterdiği bu kişiyi güvenlik güçleri stat dışına çıkardı.

'Atatürk Stadı'nın çökme riski var'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak, Göztepe maçının Atatürk Stadı'nda oynanamayacağını açıkladı.

İzmir ekibinin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun suçlanmaması gerektiğini ifade eden Albayrak, "Edindiğim bilgilere göre İzmir Atatürk Stadı'nın gerekli Passolig altyapısı yok ve çökme riski var. Kimse o riski alamaz. 90 dakika kaldı, sonra tekrar görüşürüz" dedi.

"Şampiyonluk yolunda elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve ona göre çalışıyoruz" diyen sarı-kırmızılı yönetici, "Göreve geldiğimizde 'Hocamızla birlikte şampiyon olacağız' demiştik, inşallah olacağız" ifadesini kullandı.

Adı Galatasaray'la anılan yıldızdan transfer açıklaması

Adı Galatasaray'la anılan yıldızdan transfer açıklaması

Fatih Terim, Süper Lig'e damga vuran yıldızı kaptı

Fatih Terim, Süper Lig'e damga vuran yıldızı kaptı

Gomis'i tedirgin eden transfer

Gomis'i tedirgin eden transfer


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Fatih Terime beklenmedik tepki

Fatih Terim'e beklenmedik tepki

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Adı Galatasarayla anılan yıldızdan transfer açıklaması

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Yeni takımı belli oldu

Yeni takımı belli oldu

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Sezon sonunda imzayı atıyor

Sezon sonunda imzayı atıyor

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