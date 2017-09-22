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Fatih Terim'den TFF'ye ihtarname: Maaşımı verin!

TFF’nin görevine son verdiği tecrübeli teknik adam tazminat için harekete geçti. Türkiye Futbol Direktörlüğü görevine son verilen Terim, 1 yıllık maaşını istedi.

Fatih Terimden TFFye ihtarname: Maaşımı verin!

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 26 Temmuz’da Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden aldığı Fatih Terim, alacakları için TFF’ye ihtarname gönderdi. Terim’in avukatı tarafından çekilen ihtarnamede, sözleşmede yer alan 1 yıllık alacaklar istendi.

Terim, TFF ile 15 Kasım 2013’te imzaladığı 5 yıllık sözleşmeye göre, başarı primleri hariç senede 3.5 milyon Euro (14.6 milyon TL) ücret alıyordu. Bitimine 16 ay kala mukavelesi tek taraflı olarak feshedilen 64 yaşındaki teknik adam, TFF’den 12 aylık alacaklarını talep etti.

Terim ile Demirören, 26 Temmuz’da TFF’nin Levent’teki binasında yaptıkları görüşmede, tazminat için 3.5 milyon Euro karşılığında sözlü olarak anlaşmaya varmış, ancak bu anlaşma resmi yazıya dökülmemişti. Fatih Terim’in, aradan geçen 2 aylık sürede kendisine herhangi bir ödeme yapılmaması nedeniyle avukatı aracılığıyla ihtarname gönderdiği bildirildi. İzmir’in Çeşme ilçesinde damatları ve korumalarıyla birlikte Yüzevler Kebapçısı’nı basmasının ardından görevine son verilen Terim, sözleşmeye göre kalan alacaklarının tamamını isteseydi, 4.66 milyon Euro’ya hak kazanacaktı.

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Hürriyet

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