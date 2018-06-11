Fatih Terimden taraftarları üzecek karar

MAAŞINA zam isteyen Garry Rodrigues için teknik direktör Fatih Terim kesin kararını verdi.

Başkan Mustafa Cengiz’le görüşen tecrübeli teknik adamın “Eğer 15 milyon euro bir teklif gelirse satabiliriz başkan” dediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar Yeşil Burunlu oyuncuyu, bu fiyata satarsa Kasımpaşa’dan Trezeguet’yi alacak.

Gözler Belhanda’da

FFP nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilecek olan Galatasaray’da gözler Belhanda’nın Dünya Kupası’nda göstereceği performansa çevrildi. Geçen sezon Dinamo Kiev’den 8 milyon euroya transfer edilen Faslı oyuncu için Sarı-Kırmızılılar, 10 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Belhanda’nın Rusya’da göstereceği performansa göre bu miktar değişebilir.

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