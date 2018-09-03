3 yıllık imzayı attı

3 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, 15 yaşındaki altyapı oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Trezeguet'de son dakika

Trezeguet'de son dakika

Kasımpaşa Kulübü, futbolculardan Trezeguet, Ramazan Köse ve Diagne'nin sözleşmeleriyle ilgili bir açıklama yaptı.
Ankaragücü'nden çifte transfer

Ankaragücü'nden çifte transfer

Başkent temsilcisi, Erdem Şen ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, Bursaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş'u ise sezon sonuna kadar kiraladı.
Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Bursaspor yeni golcüsünü açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Fener istedi, BundesLiga'ya gitti

Harun Tekin transferi öncesi Fenerbahçe'nin kaleci listesinde bulunan Kevin Trapp, PSG'den ayrılıp Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.
Rizespor'a Ukraynalı golcü

Rizespor'a Ukraynalı golcü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ukraynalı forvet Oleksandr Gladky'yi transfer etti.
Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Olcan Adın'ın yeni takımı belli oldu

Transferin son gününde arka arkaya hamlelere imza atan Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor, Olcan Adın'ı da aldı.
Akhisarspor'da bir imza daha

Akhisarspor'da bir imza daha

Spor Toto Süper Lig'de yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Akhisarspor, transferin son gününde Adrien Regattin'i kadrosuna dahil etti.

Fatih Terim'den takıma büyük neşter

Terim kırmızı kart gören Belhanda ve vurdumduymaz tavırlar ortaya koyan Maicon’a bir daha forma vermeyi düşünmüyor... Tecrübeli hoca, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok'u da kulübeye gönderip sistemi değiştirecek.

Fatih Terimden takıma büyük neşter

Trabzonspor deplasmanında hezimete uğrayan Galatasaray'da Fatih Terim masaya yumruğunu vuruyor... Sergilenen berbat performans sonrası adeta çılgına dönen tecrübeli teknik adam, milli maç arasında takıma operasyon yapacak. Terim'in hedef tahtasındaki ilk isimlerin Younes Belhanda ve Maicon olduğu öğrenildi.

5 FUTBOLCU KESİK YİYECEK

Tecrübeli hoca sorumsuzca kırmızı gören Belhanda ve vurdumduymaz tavırları ile çıldırtan Maicon'u bir daha oynatmayı düşünmüyor. Terim; Ahmet, Sinan ve Eren'i de kesiyor.

ONYEKURU FORVETE GEÇİYOR

Oyun sistemini değiştirmeyi düşünen Fatih Terim'in savunma tandeminde Donk- Serdar'a, sol kanatta Rodrigues'e, sağda ise Feghouli'ye şans vereceği öğrenildi. Onyekuru'yu forvete çekecek olan başarılı hoca, hızlı ve hareketli bir takım oluşturacak.

Belhanda'ya ağır ceza geliyor

Belhanda'ya ağır ceza geliyor


"Taraftarların istediği transferleri yapsaydık Avrupa'ya gidemeyecektik"

Yusuf Yazıcı Galatasaray'ın kabusu oldu

Yusuf Yazıcı Galatasaray'ın kabusu oldu


 

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Fatih Terimden takıma büyük neşter

Fatih Terim'den takıma büyük neşter

Terim kırmızı kart gören Belhanda ve vurdumduymaz tavırlar ortaya koyan Maicon’a bir daha forma vermeyi düşünmüyor... Tecrübeli hoca, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok'u da kulübeye gönderip sistemi değiştirecek.
Belhandaya ağır ceza geliyor

Belhanda'ya ağır ceza geliyor

Galatasaray’da Trabzonspor deplasmanında kırmızı kart gören Belhanda’ya ağır ceza geliyor. Teknik direktör Fatih Terim, Faslı futbolcunun yaptığını kabul edemezken, yıldız oyuncuya ağır para cezası verilecek.
Taraftarların istediği transferleri yapsaydık Avrupaya gidemeyecektik

"Taraftarların istediği transferleri yapsaydık Avrupa'ya gidemeyecektik"

Galatasaray yöneticisi Albayrak, hedef oldukları transfer konusuna açıklık getirdi.
Yusuf Yazıcı Galatasarayın kabusu oldu

Yusuf Yazıcı Galatasaray'ın kabusu oldu

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'un Galatasaray'a ligde attığı son 6 golün 3'ünde (2 gol, 1 asist) katkı yaptı.
Belhanda ile taraftar havalimanında tartıştı

Belhanda ile taraftar havalimanında tartıştı

Galatasaraylı bir grup taraftar, Trabzonspor maçının 30. dakikasında Yusuf Yazıcı'ya yaptığı sert müdahalenin ardından oyundan atılan ve takımını 10 kişi bırakan Belhanda'ya Trabzon Havalimanı'nda tepki gösterdi.
Maç sonrası Hasan Şaş çılgına döndü

Maç sonrası Hasan Şaş çılgına döndü

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Galatasaray'da maç sonu Hasan Şaş taraftarla tartıştı.
Fatih Terim Belhandaya ateş püskürdü

Fatih Terim Belhanda'ya ateş püskürdü

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, maçın ardından Younes Belhanda'yı eleştirdi.
Galatasaray Trabzonda darmadağın

Galatasaray Trabzon'da darmadağın

Spor Toto Süper Lig'in 4. Haftasında Trabzonspor, evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.
Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray, Ömer Bayram'ı 400 bin Euro bedelle kadrosuna kattığını açıkladı.
Galatasaraya lokum gibi kura

Galatasaray'a lokum gibi kura

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.
İşte yeni hocanın ilk hamlesi

İşte yeni hocanın ilk hamlesi

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü Göztepe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, takımda...
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Bugüne kadar Sarı- Kırmızılı takıma karşı hat-trick yapan 13 futbolcu vardı. Adebayor ise Galatasaray’a karşı iki kez...
Galatasarayın yıldızı bunalıma girdi

Galatasaray'ın yıldızı bunalıma girdi

Trabzon’da gördüğü kırmızı kart Feghouli’yi psikolojik açıdan çökertti. Cezayir Milli Takımı’ndan kesik yiyen yıldız, G.Saray’ın Ümraniyespor ile...
Emrede sıcak gelişme! Galatasaray...

Emre'de sıcak gelişme! Galatasaray...

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Emre Belözoğlu'nun durumunun iyi gittiği ve Galatasaray maçında sahada olacağı...
Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Derbi kapalı gişe! Koreografi...

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Sakatlığını atlatan başarılı futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılması teknik heyette yüzleri güldürdü. Tolga Ciğerci, Fenerbahçe derbisinde ilk...