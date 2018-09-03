Fatih Terimden takıma büyük neşter

Terim kırmızı kart gören Belhanda ve vurdumduymaz tavırlar ortaya koyan Maicon’a bir daha forma vermeyi düşünmüyor... Tecrübeli hoca, Ahmet Çalık, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok'u da kulübeye gönderip sistemi değiştirecek.

Trabzonspor deplasmanında hezimete uğrayan Galatasaray'da Fatih Terim masaya yumruğunu vuruyor... Sergilenen berbat performans sonrası adeta çılgına dönen tecrübeli teknik adam, milli maç arasında takıma operasyon yapacak. Terim'in hedef tahtasındaki ilk isimlerin Younes Belhanda ve Maicon olduğu öğrenildi.

5 FUTBOLCU KESİK YİYECEK

Tecrübeli hoca sorumsuzca kırmızı gören Belhanda ve vurdumduymaz tavırları ile çıldırtan Maicon'u bir daha oynatmayı düşünmüyor. Terim; Ahmet, Sinan ve Eren'i de kesiyor.

ONYEKURU FORVETE GEÇİYOR

Oyun sistemini değiştirmeyi düşünen Fatih Terim'in savunma tandeminde Donk- Serdar'a, sol kanatta Rodrigues'e, sağda ise Feghouli'ye şans vereceği öğrenildi. Onyekuru'yu forvete çekecek olan başarılı hoca, hızlı ve hareketli bir takım oluşturacak.

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