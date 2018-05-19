Fatih Terimden şampiyonluk sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim şampiyonluk sonrası konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlukla ilgili konuşan Fatih Terim, "Galatasaray'ın tüm profesyonellerine teşekkür ederim. Göztepe ile başladık, Göztepe ile bitti. İzmir'de olduğuna çok sevinçliyim. Metin Oktay'ın memleketinde kupayı aldığımız için mutluyum. Allah'a şükür iyi bitirdik. Hak edilmiş bir şampiyonluk, başta oyuncularımı tebrik ederim. Arkasından yardımcı hocalarıma teşekkür etmek istiyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ailelerimize teşekkür etmek istiyorum. Eski başkan, mevcut başkan, eski yöneticiler, mevcut yöneticiler hepsine teşekkür ederim. Unutuğum varsa, kimse kusura bakmasın. Her torun gelişinde başka başka başarılar yakaladık. Tüm aileme de teşekkürler. Şampiyonlukta yönetimin sağladığı rahat ortamın da katkısını gördük. Benim 7, takımın 21. şampiyonluğu. Doğru tweet atmışız demek, burada almıştık." dedi.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı çok istediğini söyleyen Fatih Terim "Galatasaray şampiyon oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Gruptan çıkamayabiliriz,, başarılı olamayabiliriz ama bu bir şeyi değiştirmez. Bir sıkıntımız yok. İçeride her kupaya talibiz ama dışarıda herkesin özlemi son Real Madrid maçı, tadını unutamadık. O tatta bir mücadele, inanıyorum ki onu da yapacağız. Seyircinin gurur duyacağı bir takım ortaya koyacağız. Rakipler Şampiyonlar Ligi'nde gelir olarak çok güçlü, bambaşka yerlerdeler ama onları yakalamak Galatasaray'ın işi olmalı. Bu hayali hep kuruyorum. Tweet'i de onun için attım ve hedefimi gösteriyorum." diye konuştu.

"Geçen gün Arsene Wenger gibi 22 sene kalsaydım, daha fazla şampiyonluk gelirdi diye konuştum, tam anlatamadım sanırım" diye kısa bir süre önce söylediği sözleri hatırlatan Fatih Terim "Mantık olarak 15 ya da 17 olurmuş herhalde. Bu bir ekip işi, takım işi. Önde ben de gözüksem, bütün arkadaşlarımı ben seçsem bile herkesin emeği var. Bu takımı bizden önce kurmaya çalışanlar, başarılı yapmaya çalışanlar da var. Hepsine teşekkür etmek istedim. Ben gittikten sonra bana teşekkür edilmedi ama ben teşekkür etmek istedim." diye konuştu.