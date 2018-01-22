Fatih Terimden maç sonrası transfer açıklaması

Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, 3-1'lik Kayserispor galibiyeti sonrası konuştu.

Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'a konuk olduğu karşılaşmayı 3-1 kazanan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Deneyimli hoca şu ifadeleri kullandı:

'İstediğimiz futbol ortada'

"Oyuncularımı kutluyorum. İlk yarı için çok olumlu şeyler söyleyebilirim. Özellikle ilk 25 dakika incelendiğinde, Galatasaray'ın oynamak istediği futbol ortada."

'Fizik olarak iyi değiliz'

"2. yarıdaki düşüş beklediğim bir şeydi. Fiziğimiz maalesef iyi durumda değil. Ligde 2. devreye en sert takımlardan biriyle başladık biz. Kayserispor ligin en iyi takımlarından biri. 2-1'den sonra Kayserispor bizi bayağı sıkıştırdı. 2-2 olabilirdi, 3-2 öne de geçebilirdi Kayserispor. Ama bir travma var, üst üste alınan yenilgiler var deplasmanda."

'Bu yaptığım çok nadirdir!'

"Hayatımda 10 dakikada 3 oyuncu değiştirdiğim çok nadirdir. Ama baskıyı önlemek için bu değişiklikleri yapmak zorundaydım, doğru da oldu. Bu hafta kazanmak çok önemliydi. Galatasaraylı taraftarlara güzel bir hafta başı yaşattığımızı düşünüyorum."

'Sinan'ı takdir etmemiz gerek'

"Selçuk ve Ndiaye özellikle ilk yarıda çok iyiydi. Bazı oyuncularımız ligin ilk yarısında neredeyse hiç oynamamışlar. Sinan 100 dakika oynamış. Bu nedenle kaçırdığı goller sonrası onu takdir etmemiz lazım girdiği pozisyonlar nedeniyle. Eleştirmemeliyiz."

'Transfere bakacağız'

"Donk zaten ligin ilk yarısında 1 dakika bile oynamadı. Herkesin ezbere söyleyeceği bir kadro oluşturmak isterim. Transfer yapabilecek miyiz, ona da bakacağız. İstemek, almak kolay ama satmak pek de öyle değil. O konuda biraz zayıfız."