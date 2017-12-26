Fatih Terimden maç sonrası Asamoah açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-0 kazanılan Bucaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, Asamoah'ın devre arası transfer döneminde gelmesini umduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, sahasında konuk ettiği Bucaspor'u 3-0 mağlup etti. Son 16 Turu ilk maçında önemli bir avantaj yakalayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu.

Terim'in sözleri şu şekilde:

Bu tip maçlar tehlikeli maçlardır. Güç farkı olsa da, Bucaspor koşarak, mücadale ederek avantaj sağlamak istedi. Ancak benim oyuncularımın ciddiyeti beni çok mutlu etti. Oyun felsefemize daha fazla alışacaklar. Devre arasıyla birlikte daha fazla ivme kazanacağız. 3 gol attıktan sonra, 7-8 gol pozisyonuna girdik. Bunlar önemli artılar. Aslında sıkıntılar olmasa 90 dakika oynatacaktım herkesi. Malum almamız gereken kararlar var. Onların da kendilerini göstermesini istedim.

Selçuk, kazanılan şampiyonluklarda çok önemli payı var. Bir oyuncuyu yedek bırakabilirsin, ama oyuncunun artılarını bilmek lazım. Yaptıklarını göz ardı etmemek lazım. Attığı frikik golleri, attırdığı goller daha dün gibi. Onu kazanmamız lazım ve kazanacağız.

Sinan Gümüş'ün kendisine söyledim. Formayı almak isterse, o alacak. Ben vermeyeceğim.

Yasin Öztekin'den çok memnunum. 48 saatte çıkıp 2 maç oynadı. Ciddiyeti korumak için maçtan 1 gece önce kampa da girdik.

Burası Galatasaray kulübü. Kolay gelinmiyor. Kolay da gidilmemeli. Formanın hakkını vermeniz lazım. Bugün hem yürekten oynadılar, hem de yürekten mücadele ettiler. Tabi kolay değil, uzun zamandır maç oynamayan birçok oyuncu vardı.

2. yarı fiziksel olarak iyi olmaya çalışacağız. Felsefemizi oturtmaya çalışacağız. 1-2 nokta atışı yapmaya çalışacağız, olmazsa içeriden çözmeye çalışacağız.

'Hasan Şaş ve Ümit Davala, hayırlı olsuna geldi'

Florya haber merkezi gibi olmuş. Eskiden biz söylemeden hiçbir haber çıkmazdı, bazı alışkanlıklar değişmiş demek ki. Hasan da, Ümit de hayırlı olsuna geldi, sağolsunlar. İkisi de Galatasaray'ın önemli figürleri, gerekirse olabilir.

'Donk bize bir şeyler verebilir'

Ya benim Kasımpaşa'da tanıdığım Donk olacak, ya da 28'in dışında kalacak. Bu fizik, bu teknik, bize bir şeyler verebilir diye düşünüyorum.

Sol tarafta eksik var, belki atağa bir oyuncu düşünüyoruz. Bazen aklımızda olmayan bir imkan çıkabilir. Çok fazla bir şey harcatmadan, akılcı şekilde bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum.

'Asamoah umuyorum devre arası olur'

Asamoah benden önce gelişmiş ve ilişkiyi anlattıklarında gelebilir gibi bir ümit vardı ama, olmayabilir diye bir şerh koymak lazım oraya. Doğru bir transfer, iyi bir oyuncu, ümit ediyorum devre arası olur.

Asamoah'ın alternatifini de düşünmemiz lazım, ikinciyi de, üçüncüyü de, ki neredeyse yok. Bugün Lato iyi oynamasına rağmen.

'Latovlevici'den memnunum'

Lato'yu yanıma çağırdım ve nasılsın dedim. "İyiyim" dedi. "İyiyim derken yarın forma versem, oynar msıın?" dedim. "Bir ayağım da gitse, oynarım" dedi. Karakter yapısından ondan memnunum. Ameliyattan çıkmış, kolay değil.