Fatih Terimden Kasımpaşa maçı sonrası flaş karar

Kasımpaşa yenilgisini sonrası "Herhalde mayıs ayından sonra sorunları çözeriz. Yarışma anında çözemeyiz." diyen Fatih Terim, büyük neşteri vuruyor.

Mevcut kadroyu kendisinin oluşturmadığını ima eden tecrübeli teknik adamın gelecek sezon planı belli oldu.

Savunmadan memnun olmayan Terim, en büyük değişikliği bu bölgede yapacak. Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası Ahmet Çalık'ı oyuna dahil etmeyip Eren Derdiyok'la 4-4-2 düzenine geçen tecrübeli çalıştırıcı, bu bölgede alternatifli bir kadrosunun olmadığını da gözler önüne sermiş oldu.

Savunma beklerinden de yeterli katkıyı alamayan Terim, en radikal değişiklikleri defans hattında yapacak. Galatasaray'da bir diğer sorun ise orta sahada. Ndiaye'nin satılmasıyla bu bölgedeki derinliği kaybeden Sarı-Kırmızılılarda Fatih Terim, Donk ve Selçuk'u yeniden takıma kazandırma çabasında bulundu.

Terim, sezon sonunda Fernando dışında bu bölgeyi de değiştirecek ve dinamik oyunculardan kurulu bir orta saha düzenine geçecek.

Rodrigues'ten maksimum katlı alan Terim, sağ kanat konusunda ise bir hayli sıkıntılı. Feghouli'nin kötü performansı ve alternatifinin olmaması tecrübeli teknik adamı zorlayan bir başka konu. Diğer bir ciddi değişiklik orta sahanın ortasında yaşanabilir. Öyle ki Belhanda da sezon başından bu yana istenen seviyede değil.

Sarı-Kırmızılıların en büyük güvencesi ise Gomis. Fransız golcü ciddi meblağlara satılmaz ise yanına aynı ayarda bir santrafor alınacak. Aksi durumda ise forvet pozisyonuna iki transfer yapılacak.

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