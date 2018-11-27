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Fatih Terim'den çok sert sözler: "TFF bedelini ödemelidir"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Yuto Nagatomo, Lokomotiv Moskova maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fatih Terimden çok sert sözler: TFF bedelini ödemelidir

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Japon futbolcu Yuto Nagatomo, Lokomotiv Moskova maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE AÇIKLAMALAR

Yuto Nagatomo, sakatlık süreciyle ilgili olarak "Schalke maçından sonra sakatlık yaşadım ve direkt hastaneye gittim, eve gitseydim hayati bir riskim vardı. Kulübümüze, takım arkadaşlarıma ve teknik ekibimize beni bir an olsun yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum, şu anda da kendimi hazır hissediyorum." dedi.

Fatih Terim'in Kayserispor ve Konyaspor maçlarında oynattığı üçlü savunmayla ilgili olarak gelen soruya Japon yıldız, "Üçlü de oynasak dörtlü de oynasak benim adıma bir sorun yok." cevabını verdi.

FATİH TERİM'DEN TFF'YE FLAŞ GÖNDERME!

"Açıkçası, Şampiyonlar Ligi platformunda pek Türkiye'yi konuşmak istemiyorum ama madem sordun, sormazsınız diye düşündüm, burası Şampiyonlar Ligi. Oradan ceza, buradan bilmem ne, yok burada. Muhakkak ki rahatsızım. Hoş değil. Tabii ki hırslandırıyor cezalar beni. Türkiye ilk defa asgari müşterekte birleşti. Cezalar ağır diye. Her başarısızlıkta teknik adam bedelini ödüyor, oyuncu ödüyor. İyi oynamazsa, başarılı olmazsa başka kulübe gönderiliyor.

Ben hiç yöneticilerin bedel ödediğini görmedim. Biz 10 maç, 8 maç, 6 maç alıyoruz. Turnuvaya katılamayanlar, turnuvayı alamayanlar hiçbir şey ödemeyecek mi? Alınamayan, gidilemeyen turnuvalar var. 8-10 sene kalıyorlar."

FATİH TERİM: "KAR YAĞDI, AYAĞIM KAYDI DEME LÜKSÜMÜZ YOK"

"Diğer iki maça baktığımız zaman hava şartları fena değildi ancak Moskova'da da böyle sert bir hava bekliyorduk. Kar yağdı, hava sıcaktı, soğuktu, ayağım kaydı deme lüksüne sahip değiliz. Bu sezon pek de soğuk yaşamadık ama maç saatine kadar adapte olmak zorundayız."

"SİSTEMLERE PEK TAKILMAYIN, FELSEFEYE BAKIN"

Fatih Terim, Yuri Semin'in Galatasaray'ın sistemiyle ilgili sözlerine, "Semin Rus futbolunun önemli isimlerinden, kendisini tebrik ediyorum ve hakkımda söylemiş olduklarından dolayı da teşekkür ediyorum. Üçlü, dörtlü, beşli gibi sistemlere pek takılmayın, ne yapmak istediklerimize, oyun felsefemize bakmak lazım." şeklinde yanıt verdi.

HANGİ OYUNCULAR KADRODA OLMAYACAK?

Hangi oyuncuların kadroda olup olmayacağıyla ilgili soruya Terim, "Nagatamo dahil bazı oyuncuların oynayıp oynamayacağına maç günü karar vereceğiz. Bazı arkaşları da yine değerlendireceğiz, deneyeceğiz. Biz de eksik oyuncusu fazla ancak sahaya 11 kişi çıkacağız, dışarıda zaten baya bir eksik ve cezalı oyuncumuz var. Emre Akbaba, Sinan Gümüş ve Belhanda yok. Bugünkü antrenmandan sonra Nagatamo da olmayabilir. Bizim ve Yuto'nun kendi doktorunun tek korktuğu şey soğuktu, Moskova da yeterince soğuk." cevabını verdi.

"BAZI OYUNCULARIMIZ AVRUPA DIŞINDA İLK YARIYI KAPATTI"

"Moskova'da Arif ve Sarr atmıştı, kazanmıştık Moskova'da. Stadın yeni açılma zamanıydı ve tabii ki benim için bu stat iyi bir nostalji. Cezalı ve sakatımız bir hayli fazla ama Allah beterinden saklasın, olur böyle şeyler. Rodrigues ve Donk, NDiaye Moskova karşısında oynayacak ama her oyuncuya ihtiyacımız var. Cezalı ama sakat olmayan oyuncularımız bizim için şu anda en önemli oyuncularımız. Diğer oyuncularımızı da dinlendirebiliyoruz. Avrupa dışında bazı oyuncularımız Süper Lig'de cezayla neredeyse ilk yarıyı kapattı."

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