Fatih Terimden beklenmedik karar

Galatasaray, gözden çıkardığı Tolga Ciğerci'ye yeniden şans verme ve takıma katma kararı aldı.

Terim ile yıldızı bir türlü barışmayan futbolcu, bu sezon “Satılacaklar” listesine konmuş ve kampa bile götürülmemişti. Lisansı dahi çıkmayan tecrübeli oyuncu, ilk olarak antrenmanlara çıkmaya başlayacak, daha sonra takımda yer alacak.

Galatasaray, sürpriz bir Tolga Ciğerci hamlesi gerçekleştiriyor. Sarı-kırmızılılarda büyük bir problem haline gelen ve gözden çıkarılan genç futbolcuya teknik direktör Fatih Terim yeni bir şans daha verme kararı aldı.

Geçen sezon en kritik dönemde ayak parmağındaki sakatlığı öne sürerek antrenmana çıkmayan Tolga’nın gerekli fedakârlılığı göstermemesi tepkilere neden olmuştu. Tolga yaz tatilinden sonra yine aynı sorunla takıma dönünce ipler kopmuş ve sarı-kırmızılı kulüp oyuncuyu gözden çıkarmıştı.

Ancak geçen zamanda ne Tolga istediği gibi bir teklif alabildi ne de Galatasaray oyuncuyu satabileceği bir kulüp buldu. Üstelik 26 yaşındaki oyuncunun yıllık 2 milyon euroluk ücreti bunun nedeni olarak gösterildi. Ancak Fatih Terim ve ekibi yeni bir değerlendirmede bulunarak, oyuncuyu kazanma yolunu seçti. Buna göre Tolga Ciğerci’ye yeni bir şans verilerek futbolcunun durumu bir kez daha gözlemlenecek.

Gözden çıkarılan Tolga Ciğerci’ye lisans dahi çıkarmayan sarı-kırmızılılar, ilk planda oyuncunun antrenmanlara çıkmasını planlıyor. Almanya’dan dönen Tolga’nın form durumu gözetilip zamanla kadroya alınacak. Tolga Ciğerci’nin de yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu bildirildi.

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