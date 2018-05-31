Fatih Terimden Albayraka Beşiktaşın yıldızını bitir talimatı

Beşiktaş ile henüz kontrat yenilemeyen Oğuzhan Özyakup için Galatasaray devreye girdi.

Beşiktaş yönetimi, "Oğuzhan Özyakup ile anlaştık" dese de ortada resmi bir imza ve açıklama olmaması işleri karıştırdı. Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'nın da sözleşmesi 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan'ı transfer etmek istediği iddia edilirken kulislere damga vuran iddia Türkiye için geldi.

Badou Ndiaye'nin ayrılmasından sonra ligin ikinci yarısında oldukça zorlanan Aslan'da gizli hedef ise Oğuzhan Özyakup... Yeniden seçilmelerinin ardından teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan yönetimin, görüştüğü isimlerden birisinin de Oğuzhan'ın menajeri Kees Vos olduğu bildirildi.

ÖNCELiK BEŞiKTAŞ'IN AMA...

Görüşen isimse Abdurrahim Albayrak'tı. Albayrak, durumunu sordu, Fatih hocanın, Oğuzhan'ı çok beğendiğini iletti. Eğer Beşiktaş ile anlaşamazsa başka yere imza atmaması ve kendilerine gelmelerini istedi. Orta sahada ve forvet arkasında oynayabilen 25 yaşındaki oyuncunun, teklif için teşekkür ettiği ve "Öncelik Beşiktaş'ın ama anlaşmazsak neden olmasın" yanıtı verdiği öğrenildi.

RUSLAR PEŞİNDE

Galatasaray gibi, Rusya Ligi ekiplerinden Lokomotiv Moskova'nın da sözleşmesi 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan'ı transfer etmek istediği iddia ediliyor..

BU SEZON SKOR ÜRETEMEDi

Bu sezon düzenli forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup skor üretmekte zorlandı. Beşiktaş forması ile 6 sezonda 219 maçta 27 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon kariyerinde ilk kez 37 maçta ağları havalandıramadı.