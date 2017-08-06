İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

İşte Burak Yılmaz'ın maliyeti

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Galatasaray'da korkutan sakatlık

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Lucas Lima'dan Fenerbahçe açıklaması: "Alex de Souza bana..."

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Arda olmazsa Nasri geliyor

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Gary Medel için 10 milyon euro

Gary Medel için 10 milyon euro

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Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

Demba Ba'da işlem tamam! Geri dönüyor

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Fatih Terim'de son dakika!

Florya’da Fatih Terim operasyonu başlıyor. Başkan Özbek ve kurmaylarının, önümüzdeki günlerde Terim’i ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

Fatih Terimde son dakika!

Bir yandan Arda Turan transferini bitirmeye çalışan Galatasaray Yönetimi, diğer taraftan tecrübeli futbolcunun A Milli Takım’da büyük sıkıntılar yaşadığı teknik direktör Fatih Terim’le ilgileniyor. Başkan Dursun Özbek’in, kurmaylarını da yanına alarak önümüzdeki günlerde Terim’in kapısını çalacağı öğrenildi.

Fatih hocanın ilk etapta sportif direktör sıfatıyla Florya’ya getirilmesi planlanıyor. Tüm transferler tamamlanıp takım kurulduktan sonra ise taşlar yerinden oynayabilir.

Özellikle birkaç kötü sonuç daha alınması halinde, mevcut teknik adam Tudor’la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda Terim kulübeye geçecek.

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Arda olmazsa Nasri geliyor


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Fatih Terimde son dakika!

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Galatasarayda korkutan sakatlık

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